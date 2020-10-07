إسعاف دبي تنقل مريضاً بوحدة الأوزان الثقيلة إلى مستشفى خليفة في عجمان

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

استجاب فريق مشترك من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والإسعاف الوطني لبلاغ من ذوي مريض يسكن في عجمانo لنقله الى المستشفى لاسعافه وعلاجه ، وخلال زمن قياسي توجهت وحدة الأوزان الثقيلة ( الإسعاف الخاص) التابعة لإسعاف دبي ومستجيب أول من الإسعاف الوطني الى منزل المريض الذي يعاني من السمنة المفرطة ونقلته على وجه السرعة الى مستشفى خليفة عجمان.

وقال المدير التنفيذي للإسعاف الوطني أحمد الهاجري إنه تفعيلا لاتفاقية التعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف فقد وجهنا نداءً لإسعاف دبي للمساعدة في نقل المريض البدين لامتلاكها وحدة نقل الأوزان الثقيلة لافتا إلى أن الاتفاقية تهدف الى الارتقاء بمستوى الخدمات الإسعافية المقدمة في مناطق الأعمال المشتركة، وتوحيد الممارسات والمعايير والتنسيق المشترك في مجال خدمات الإسعاف وإنقاذ حياة المرضى إضافة إلى الالتزام بتبادل الخبرات وتطبيق الخطط والممارسات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة استمرارية الأعمال ، ما يعزز الجاهزية للتعامل مع الأحداث الطارئة غير العادية، وتبادل المعارف والخبرات وآليات العمل والتنسيق المشترك .

وقال المدير التنفيذي خليفة الدراي إن المؤسسة تسعى دوما لخدمة المجتمع المحلي بكل فئاته الكبير والصغير وتستجيب لكل نداءات الدعم والمساعدة من الامارات الأخرى كما أن التعاون مع الإسعاف الوطني قائم ومستمر وانني شخصيا على تواصل دائم مع أخي أحمد الهاجري لتحقيق كل ما يرضي ويسعد المتعاملين وأضاف أن جميع المتصلين لهم الحق الكامل في الرعاية خاصة ما قبل المستشفى والأولى بالرعاية والمساعدة هو من نقدمه للعلاج والمتابعة مشيرا إلى أن أصحاب الاوزان الثقيلة لهم الحقوق الكاملة في النقل والعلاج

وقال مدير إدارة العمليات في إسعاف دبي مشعل جلفار إن وحدة الإسعاف الخاص بإمكانها نقل المريض الذي يصل وزنه الى 400 كج لانها مجهزة بمعدات عالية الدقة ونقالة ذاتية الحركة تتمتع بحرية كبيرة لإراحة المتعامل وتسهيل نقله دون أن تسبب أي متاعب له أو لاسرته لافتا الى ان مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أطلقت هذه الخدمة منذ العام 2013 اثر تعرضها لصعوبة نقل مريضة بدينة جدا

وأوضح جلفار أن المركبة مجهزة وجاهزة للتعامل مع الاشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة التي تعيق حركتهم أو يصعب انتقالهم إلى مناطق وأماكن حيوية كالمستشفيات، كما توفر لهم هذه الخدمة أعلى درجات الامن والامان والسلامة وبأقصى درجات الجودة والتميز وذلك بدوره يسهل عمل المسعف والطــواقم الطبية في التعامل مع مثل هذه الحالات ويتيح في نفس الوقت السرعة والخــفة في علاجهم.

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