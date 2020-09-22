5 آلاف درهم غرامة السماح للغير باستخدام وثيقة التأمين الصحي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أصدرت دائرة الصحة – أبوظبي، قراراً بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بالضمان الصحي، والذي يستهدف الشركات وأصحاب العمل، مما يعكس الحرص الدائم على تقديم رعاية صحية متكاملة ومتواصلة لكافة أفراد المجتمع، وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية، وبلغت قيمة مخالفة استخدام الوثيقة التأمينية للغير 5 آلاف درهم.

وتضمن القرار عدد 43 مخالفة تتراوح قيمة الغرامة الإدارية الواحدة لكلٍ منها ما بين 100 درهم إلى 20,000 درهم، ومن أبرز المخالفات الجديدة؛ السماح للغير باستخدام وثيقة التأمين، عدم سداد شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات قيمة الخدمات الصحية المستحقة.

وتضم أبرز المخالفات الجديدة غرامة امتناع صاحب العمل عن سداد تكلفة الخدمات الصحية أو التدخل الطبي في الحالات الطارئة للأشخاص المكلف بإشراكهم في الضمان الصحي في حال لم يقم بإشراكهم وتبلغ الغرامة ألف درهم عن كل حالة، وغرامة السماح للغير باستخدام وثيقة التأمين وتبلغ 5 آلاف درهم عن كل حالة، بالإضافة إلى غرامة عدم سداد شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات قيمة الخدمات الصحية المستحقة أو التأخير عن سدادها في الموعد المحدد بالعقد المبرم بين أي منها وبين مقدم الرعاية الصحية وتبلغ الغرامة 20 ألف درهم عن كل حالة.

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