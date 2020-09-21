دليل «اتحادي» للتعامل مع مصابي «كوفيد-19» والمخالطين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، الدليل الاسترشادي للتعامل مع المصابين أو المخالطين أو المشتبه في إصابتهم بأعراض فيروس «كوفيد-19»، في مقار العمل بالجهات الاتحادية.

وبيّنت الهيئة أن الدليل يهدف إلى ضمان سلامة مقار وبيئة العمل من تفشي الأمراض والأوبئة، ووضع آلية للتعامل مع الموظفين المصابين بفيروس «كوفيد-19» في مقار العمل، والحالات المشتبه في إصابتها أو الحالات المخالطة لمصابين، وتوعية الجهات الاتحادية وموظفيها بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات الإصابة والاشتباه والمخالطة، مع بيان الأدوار والمسؤوليات المترتبة على المعنيين.

وأشارت الهيئة إلى أنه ينبغي على الجهات الاتحادية الاستجابة والتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة بـ«كورونا» أو المشتبه فيها، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ومنها: تقديم الدعم اللوجستي اللازم لحماية الموظفين والمتعاملين، بما في ذلك الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية كافة، الصادرة بشكل دوري عن الجهات المختصة بالدولة، والتنسيق مع المؤسسات الصحية لنقل المصابين أو المشتبه في إصابتهم بمقار العمل إلى المستشفيات لإجراء الفحوص اللازمة، وتحديد المخالطين للحالات المؤكدة والمشتبه فيها، وعزل المصابين والمشتبه فيهم بالأماكن المخصصة للعزل الصحي المؤقت في مقار العمل، لحين نقلهم إلى المستشفى.

ومن الإجراءات الأخرى التي يجب على الجهات الاتحادية اتخاذها دعم التزام الموظفين بالنصائح الإرشادية الخاصة بالوقاية والنظافة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية الملائمة وفقاً لطبيعة عمل الجهة، وتوعية الموظفين والمتعاملين وإطلاعهم بشكل مستمر على المستجدات المتعلقة بالتدابير والإجراءات الاحترازية، من خلال استخدام الوسائل التقنية المتاحة.

وحدّد الدليل مجموعة من المسؤوليات الملقاة على عاتق إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، ومنها: عزل الموظف المصاب أو المشتبه في إصابته بالأماكن المخصصة للعزل الصحي المؤقت في مقار العمل، والتواصل مباشرة مع الجهات الصحية المعنية والإبلاغ عن الحالة، وتنفيذ الإجراءات التي تطلبها الجهات الصحية المختصة، وإخلاء الموظفين والمتعاملين من منطقة عمل أو مكتب الشخص المصاب، وإبلاغهم في حال مخالطتهم للشخص المصاب، مع ضمان عدم اختلاط بقية الموظفين بالحالة.

وعلى الموظف اتباع الإجراءات الصحية الصادرة عن الجهات الصحية المعنية في ما يختص بإجراءات الوقاية عند الإحساس بأي أعراض، والإفصاح عن وجهة السفر والعودة، وحالات المخالطة إن وجدت، وإبراز نتيجة الفحص بعد العودة إلى الدولة وقبل مباشرة العمل.

الدليل يهدف إلى وضع آلية للتعامل مع المصابين بفيروس «كوفيد-19» في مقار العمل.

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