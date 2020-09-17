«صحة دبي» تطالب بإجراء فحص «كورونا» للمشتبه في إصابتهم بالمدارس

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أكّدت هيئة الصحة في دبي ضرورة إجراء الفحص المخبري RT-PCR لجميع الحالات المشتبه في إصابتها بـ«كوفيد-19» في المؤسسات التعليمية.

كما أكدت ضرورة التزام الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس في المؤسسات التعليمية بالبقاء في المنزل، إلى حين خلوها من أعراض الإصابة والحصول على نتيجة مخبرية تثبت خلوها من الفيروس.

وشددت الهيئة، في تعميم أصدرته أمس، على وجوب تقيّد الحالات المشتبه في إصابتها، أو التي ثبتت إصابتها بـ«كوفيد-19» باتباع الإرشادات السريرية.

وتطبّق عيادات المؤسسات التعليمية معايير محددة لضمان سلامة الطلاب والعاملين فيها، ومن أبرز المعايير أن المدرسة التي لديها أقل من 500 طالب تعيّن طبيباً بدوام جزئي، والمدرسة التي لديها من 500 إلى 3000 طالب تُعيّن طبيباً بدوام كامل، أما المدرسة التي يوجد بها من 3000 إلى 10 آلاف طالب فيجب عليها تعيين طبيبين بدوام كامل، والمدارس التي لديها أكثر من 10 آلاف طالب تلتزم بتعيين ثلاثة أطباء بدوام كامل، كما يجب تعيين ممرّضة بدوام كامل لكل 750 طالباً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news