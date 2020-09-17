10 آلاف زيارة تفتيشية على صالونات الحلاقة في الشارقة

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

نفّذت بلدية الشارقة نحو 10 آلاف زيارة، خلال النصف الأول من العام الجاري، للتفتيش على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية، والتأكد من التزامها بالإجراءات والتدابير الوقائية والضوابط الصحية.

وقالت مدير إدارة الصحة العامة، الدكتورة أمل الشامسي، إن التدابير والمعايير الصحية، شملت العاملين والموقع والأدوات والتجهيزات الموجودة في المنشأة. وأفادت الشامسي بأن الزيارات استهدفت 2312 صالوناً ومركزاً للتجميل، لحثها على اتباع الإرشادات والمعايير الصحية. وأكدت أن البلدية مستمرة في متابعتها الميدانية لصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، للتأكد من تطبيق الاشتراطات والتدابير الوقائية، بما يكفل الحفاظ على سلامة المتعاملين.

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