"رحال" روبوت لـ"صحة دبي" يوعي المسافرين حول تدابير "كورونا"

المصدر: وجيه السباعي-دبي

أطلقت هيئة الصحة في دبي روبوتاً مبتكراً أسمته " رحال" للإجابة على كافة استفسارات المسافرين حول إجراءات السلامة، ضمن فريق خدمة العملاء في مطار دبي الدولي " مبنى 3"، وذلك ضمن إجراءاتها التوعوية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأوضحت الهيئة لـ" الإمارات اليوم" أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهها لاعتماد أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة ضمن خدماتها الصحية، حيث عملت على تطوير الروبوت " رحال" للقيام بدور استثنائي يتمثل في الترحيب بالمسافرين القادمين عبر مطار دبي الدولي، والتواصل المباشر معهم، وشرح الإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويعمل الروبوت " رحال" في منطقة الفحص للمسافرين القادمين عبر المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، حيث ينصح الجميع بالحرص على تحقيق التباعد الجسدي، وتوضيح الإجراءات التي سيمرون بها في منطقة الفحص، إضافة إلى الكثير من النصائح والمعلومات التثقيفية والتوعوية الخاصة بفيروس كورونا.

وأكدت الهيئة أنها تسير بخطى سريعة في اتجاه استخدام أفضل التقنيات والحلول الذكية في خدماتها الصحية، لتحقيق العديد من الأهداف، في مقدمتها توفير رعاية طبية عالية الجودة، وخدمات فائقة المستوى، إلى جانب تمكين الكوادر الطبية من أدوات وتقنيات المستقبل التي تساعدهم في التطوير المهني وتحديث الممارسات، وأيضاً في ابتكار أساليب طبية جديدة، وخاصة في التشخيص والعلاج والتوعية.





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