«الموارد البشرية» تدعو إلى متابعة التزام موظفي الحكومة الاتحادية بالإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - لإمارات اليوم

جدّدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية دعوتها لكل الوزارات والجهات الاتحادية إلى ضرورة توعية موظفيها، وحثهم على الالتزام بالتعاميم والأدلة الاسترشادية الصادرة عن الهيئة، بشأن الإجراءات الاحترازية الصحية، للحد من انتشار «كوفيد-19»، والحفاظ على التباعد الجسدي بين الموظفين، وفق الدليل الاسترشادي الصادر عن الهيئة، بشأن بيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في ظل الظروف الطارئة والتعاميم ذات الصلة، وكذلك الإجراءات الاحترازية الصحية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، والواجب اتباعها من قبل الموظفين للحؤول دون انتشار الأوبئة بينهم، والحفاظ على الصحة العامة. وأطلقت الهيئة دليلاً استرشادياً للجهات الاتحادية عند تعاملها مع الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية.

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