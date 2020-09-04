«الصحة» تسحب وسيلة طبية لوجود خلل يؤدي إلى حالات وفاة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب وسيلتين طبيتين، الأولى نتيجة خلل في المنتج قد يتسبب في إصابات صحية خطرة، تتضمن حالات الوفاة للمريض، والثانية بسبب إدراج تاريخ انتهاء صلاحية غير صحيح، كما ألزمت شركة أدوية بإضافة تحذيرات من مادة دوائية تستخدم لارتفاع ضغط الدم.

تفصيلاً، وجهت الوزارة تعميماً إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بسحب نموذجين من وسيلة طبية تستخدم في نقل السوائل والأدوية لجسم المريض بكميات محددة، وتنتجها شركة «Smiths Medical».

وعزت الوزارة سبب السحب إلى وجود خلل في المنتج، من الممكن أن يبطئ أو يسرع توصيل الدواء إلى المريض، ومن المتوقع حصول هذا الخلل في حال إيقاف صرف الجرعة، أو تحميل جرعة أخرى، أو تحضير المضخة، أو إعادة تشغيل المضخة، ما قد يتسبب في إصابات صحية خطرة تتضمن حالات الوفاة، موضحة أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء لديها.

وطلبت الوزارة في تعميم ثانٍ من جميع ممارسي الرعاية الصحية، سحب الوسيلة الطبية «BARD 2-Way Foley Catheters»، وهي عبارة عن قسطرة تستخدم لسحب البول، تنتجها شركة «Becton Dickinson».

وأوضحت أن سبب السحب هو إدراج تاريخ انتهاء صلاحية غير صحيح على الملصق، مؤكدة أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء لديها.

وطالبت في تعميم ثالث بإضافة تحذيرات على الأدوية الحاوية على المادة الدوائية «هيدروكلوروثيازيد»، التي تُستخدم علاجاً مدراً للبول، وارتفاع ضغط الدم.

وشددت الوزارة على الشركات المنتجة لهذه الأدوية، وجميع ممارسي الرعاية الصحية، تحديث النشرة الداخلية للأدوية التي تحتوي على هذه المادة الدوائية، لتشمل تفاصيل حول زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد غير الميلانيني، والتي تشمل سرطان الخلايا القاعدية (BCC)، وسرطان الخلايا الحرشفية (SCC)، إضافة إلى نصائح حول تجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وإجراء فحوص جلدية منتظمة.

وأوضحت أنه يجب على ممارسي الرعاية الطبية الذين يعالجون مرضاهم بدواء يحتوي على «هيدروكلوروثيازيد» تثقيفهم حول علامات وأعراض سرطان الجلد غير الميلانيني، ونصحهم باستخدام حماية فعالة من الأشعة فوق البنفسجية، وإجراء فحوص منتظمة للجلد.

وأشارت إلى أن هذا المنتج مسجل في إدارة الدواء لديها، وأنها أدوية آمنة للاستخدام، ولم يتم سحبها من الأسواق.

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