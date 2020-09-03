«صحة دبي» تستقطب الطلبة المتفوقين في «العلوم الصحية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أبرمت هيئة الصحة بدبي ومجمع كليات التقنية العليا مذكرة تفاهم لرفد القطاع الصحي بكفاءات مواطنة مؤهلة علمياً ومهنياً وفق أعلى المستويات الأكاديمية والعملية.

وقع المذكرة في مقر الهيئة، أمس، المدير العام للهيئة، حميد محمد القطامي، ومدير عام مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي.

وتسهم المذكرة في تمكين الطلبة المواطنين من الانخراط في سوق العمل في مختلف التخصصات الصحية، وإعداد الخريجين المؤهلين بالعلوم والمهارات والكفاءات اللازمة للمساهمة الفاعلة في تلبية احتياجات الهيئة والقطاع الصحي من الكوادر الصحية.

وتتضمن بنود المذكرة التبادل المعرفي والاستفادة من الموارد والإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين، إضافة إلى المشاركة في اللجان الاستشارية للمناهج الدراسية للتخصصات الصحية المختلفة كالعلاج الطبيعي والتصوير الإشعاعي والصيدلة وغيرها، للمساهمة في تطوير البرامج الدراسية والعملية لتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم للعمل في الوظائف المستهدفة.

كما تشمل المذكرة رعاية واستقطاب الطلبة المواطنين الموهوبين والمتفوقين ضمن برنامج «طب وعلوم»، الذي تنفذه الهيئة بهدف توظيفهم عند التخرج، بما يلبي طموحات وتطلعات القطاع الصحي واحتياجاته من الكوادر المميزة.

وأكد القطامي أن لدى الهيئة سياسة واضحة للتوطين، تدعمها مجموعة من المبادرات والبرامج المتطورة التي تنفذها لرفد القطاع الصحي بكوادر طبية مميزة في جميع التخصصات الطبية، لاسيما الدقيقة منها، والتخصصات التي يتنامى الطلب على خدماتها.

وقال مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، إن التعاون مع الهيئة يضمن تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف المطلوبة، مشيراً الى أهمية استقطاب الكفاءات الوطنية لهذا القطاع الحيوي وتمكينهم على مستوى مجالاته وتخصصاته المختلفة.

وأكد زيادة استقطاب الطلبة في برامج العلوم الصحية، لافتاً الى وجود 2300 طالبة وطالب يدرسون ضمن ثمانية تخصصات في العلوم الصحية تشمل التمريض، وطب الطوارئ، والصيدلة، والمختبرات الطبية، والأشعة الطبية، وأنظمة المعلومات الصحية، وعلوم البيطرة، والخدمة الاجتماعية.

2300

طالب وطالبة يدرسون 8 تخصصات في العلوم الصحية.

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