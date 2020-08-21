شرطة أبوظبي تنظّم «حملة تبرع بالدم»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظّمت مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي وإدارة الخدمات الطبية بشرطة أبوظبي «حملة تبرع بالدم»، ضمن اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 من أغسطس سنوياً، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة تحت ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي الاحتفال بفعالية اليوم العالمي للعمل الإنساني تجسيداً للعمل التطوعي والإنساني، وترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع. إلى ذلك، كرمت شرطة أبوظبي العمال في فعاليات مختلفة، ووزعت الهدايا والبروشورات التوعوية عليهم في مواقع العمل.

وأوضحت أن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم العالمي للعمل الإنساني يأتي عرفاناً بأولئك الذين يخاطرون بأنفسهم في سبيل أداء الواجب الإنساني في مجال الإغاثة والإنسانية، والذين ضربوا أروع القصص والأمثال التي ألهمت الناس في سبيل التضحية وتقديم المساعدة، حتى في الظروف الصعبة والخطرة، مجازفين بأرواحهم في سبيل صحة وسلامة المجتمع. وكرمت مديرية منطقة العين والظفرة وإدارة رعاية الأحداث بمديرية المؤسسات الإصلاحية والعقابية العمال لتعزيز ثقافة العطاء والعمل الإنساني.

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