"التحكم والسيطرة" يحدث معايير الفحص المخبري لـ"كوفيد19"

المصدر: وجيه السباعي-دبي

أصدر مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي، التحديث الأول لمعايير الفحص المخبري لفيروس كوفيد-19، بهدف ضمان أعلى مستويات السلامة والجودة لخدمات اختبار " كوفيد 19" في المرافق الصحية المرخصة من هيئة الصحة بدبي، وضمان حصول المرضى الذين تم اختبارهم على نتائج موثوقة، وصحيحة في الوقت المناسب، ورفض نتائج اختبار كوفيد-19 من المختبرات غير المعتمدة من هيئة الصحة بدبي.

وحدد المركز 17 مختبراً في دبي لإجراء فحوصات كوفيد-19 هي: مختبر أجيومكس في البرشاء جنوب 2، مستشفى الزهراء الخاص بالبرشاء، المستشفى الأمريكي بعود ميثاء، مينا لاب بالقوز 4، مختبر مستشفى الإمارات بمدينة دبي الطبية، مختبر يوروفينز بيومينيس بمنطقة البدع، مختبر فرايبورغ الطبي بمنطقة الكرامة، مختبر المستشفى الإيراني بمنطقة البدع، مختبر علم الفيروسات بمستشفى لطيفة بعود ميثاء، جميع المختبرات بمجموعة مستشفيات ميديكلينيك بدبي، مختبر ميدسول دبي الطبي بمنطقة المرقبات، المختبر المرجعي الوطني بالبرشاء جنوب 2، مختبر بيور هيلث بمطار دبي، المختبرات العلمية السريرية (UniLabs) بمنطقة جميرا، مختبر ستار متروبوليس السريري بالحمرية، مختبر جينوم فيافيت بمنطقة البدع، مختبرات يورك التشخيصية في أبراج بحيرات جميرا.

وحول اختبارات الأجسام المضادة، شدد مركز التحكم والسيطرة بدبي على المنشآت الصحية الامتناع عن استخدام الاختبار السريع لكورونا، وهي اختبارات متنقلة تسمح للمريض بإجراء مثل هذه النوعية من الفحوصات في منزله أو بأي مكان مثل أداة اختبار كشف الحمل.

وأشار المركز إلى أنه يجب على المنشآت الصحية والمختبرات السريرية إجراء اختبار الأجسام المضادة المصلية على النحو المبين في توصيات الاختبار المصلي لمرض فيروس كورونا التي نشرتها لجنة الاختبارات الوطنية دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الصحة بدبي، وأن نتائج الاختبار المصلي لا تحتاج إلى إدخالها في حصانة، ويجب ذكر إخلاء المسؤولية في نهاية تقارير المرضى لكل من النتائج السلبية والإيجابية، ولا ينبغي استخدام اختبارات أمصال الأجسام المضادة لفيروس كورونا ".

ولفت المركز إلى أن خدمات اختبار كوفيد-19 تقتصر على مختبرات هيئة الصحة بدبي بالإضافة إلى المعامل السريرية في المستشفيات.، والمعامل السريرية المستقلة بعد الحصول على موافقة هيئة الصحة بدبي.

وأوضح المركز أنه يجب على المختبرات ومنشآت الرعاية الصحية التي تطلب الموافقة تقديم مقترح لهيئة الصحة بدبي، الامتثال لمتطلبات فحص الهيئة، والتسجل في منصة حصانة والحصول على التدريب اللازم، ودمج نظام معلومات المعامل السريرية مع منصة حصانة، وفي كل الأحوال يجب أن تضمن جميع المرافق الصحية بالإمارة وجود عقداً مع المختبرات السريرية المعتمدة من هيئة الصحة بدبي

وحول معايير إجراء الاختبار، أوضح مركز التحكم والسيطرة بدبي، أنه لا ينبغي طلب اختبار كوفيد-19 إلا من قبل طبيب مرخص من هيئة الصحة بدبي وفقًا للإرشادات السريرية الوطنية وبناءً على معايير الاختبار ذات الأولوية،و يجب على هيئة الصحة بدبي ومركز التحكم والسيطرة تحديث معايير الاختبار بانتظام، وبالنسبة لحالات كوفيد-19 المشتبه بها، يجب على الطبيب المعالج إعطاء تعليمات واضحة وشاملة للمريض بشأن الحجر الصحي الذاتي حتى يتم الإبلاغ عن النتائج.

وأشار المركز إلى أن الطبيب المعالج يتحمل مسؤولية إبلاغ المرضى بنتيجة الاختبار وتقديم المعلومات والإرشادات اللازمة بناءً على الإرشادات الوطنية، ويجب أن تلتزم جميع المنشآت الصحية بسعر الخدمة الثابت لاختبار كوفيد-19 وهو 370 درهماً (شاملاً ضريبة القيمة المضافة)، والامتناع عن إضافة أي رسوم إضافية لتسليم نتيجة الاختبار بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمات الهاتف أو المكالمات أو الرسائل النصية أو VIP أو خدمات التعجيل.

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