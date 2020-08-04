افتتاح مركز لفحص كورونا بالمجان في منطقة المجاز بالشارقة‎

المصدر:
  • محمد الرفاعي - الإمارات اليوم
التاريخ:

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، متمثلة في منطقة الشارقة الطبية عن افتتاح مركزاً جديداً لإجراء فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في النادي الثقافي العربي بمنطقة المجاز 3 في مدينة الشارقة، لجميع الجنسيات وبدون مقابل مالي، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وحتى يوم السبت المقبل، ومن الساعة الواحدة ظهراً وحتى التاسعة مساءً، بالتعاون مع شرطة الشارقة والجهات المعنية.

 

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