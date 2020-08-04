500 مختبر معتمد في 40 دولة لفحص القادمين إلى الإمارات

المصدر: أحمد عابد ■أبوظبي

أطلقت شركة «بيورهيلث»، المتخصصة في أكبر مشغل مختبرات بمنطقة الخليج، نظاماً عبر الإنترنت، يمكن المسافرين إلى دولة الإمارات من التسجيل لإجراء اختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في بلدانها الأصلية من خلال شبكة مرافق معتمدة، إذ أكدت أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، ويعزز ريادة الإمارات في السفر الآمن. وذكرت، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن إجراء الفحص من خلال أكثر من 500 مختبر معتمد في 40 دولة بالمرحلة الأولى، فيما يتم التخطيط لزيادة العدد إلى 1000 مختبر تغطي 60 دولة. وأشارت إلى أنه يمكن حجز خدمة إجراء فحص «كورونا» قبل السفر إلى الإمارات، بسهولة من خلال بوابة https:/‏‏‏/‏‏‏screening.purehealth.ae، حيث توفر الشركة قائمة المختبرات المعتمدة في كل بلد، ويمكن للمسافرين القادمين إلى الإمارات من أي دولة التسجيل للفحص ببساطة عن طريق إدخال تفاصيلهم واختيار بلدهم ومدينتهم والمختبر المفضل على البوابة، ثم تتم مشاركة نتائجهم مع الحكومة، من خلال بوابة مشتركة، ثم بعد ذلك يحصلون على تعليقات من الحكومة بشأن طلبهم.

وكانت الإمارات أعلنت، الشهر الماضي، إلزامية إجراء فحص «كوفيد-19» (بي سي آر) لجميع القادمين عبر مطارات الدولة (المواطنين والمقيمين والسياح ومسافري الترانزيت)، بغض النظر عن الدولة القادمين منها، على أن يتم تطبيق هذا القرار للفحص المسبق قبل القدوم إلى الدولة، اعتباراً من الأول من أغسطس الجاري حداً أقصى.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه يتعين على جميع المغادرين عبر مطارات الدولة لدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، والدول التي تتطلب إجراء فحص «كوفيد-19» (بي سي آر)، القيام بالفحص المسبق قبل الصعود على متن الطائرة.

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