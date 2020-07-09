المستشفى عالج 6 آلاف مصاب بكوفيد 19
فيديو.. آخر مريض يغادر المستشفى الميداني في إكسبو الشارقة
أفاد مصدر في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن آخر مريض في المستشفى الميداني، بمركز إكسبو الشارقة، غادر المستشفى اليوم، وهو من الجنسية الهندية.
وأوضح المصدر لـ" الإمارات اليوم" أن المستشفى عالج 6 آلاف مريض، مصاب بكوفيد- 19، منذ افتتاحه في تاريخ 10 أبريل الماضي، ليغلق المستشفى أبوابه، بعد أداء مهمته على الوجه الأكمل.
بالفيديو.. آخر مريض يغادر المستشفى الميداني في إكسبو الشارقة#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/a8ZCZnZYws— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 9, 2020
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