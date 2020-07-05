افتتاح مركز لفحص "كورونا" بالمجان للأحياء السكنية في بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أعلنت شرطة الشارقة عن افتتاحها أول خيمة لفحص فيروس ‎كورونا بشكل مجاني في منطقة ‎النهدة، وذلك وفق خطة وضعتها لفحص سكان الإمارة بواقع 10 أيام من خلال خيمة للرجال وأخرى للنساء، بطاقة استيعابية تصل إلى 1200 فحص يومياً.

وبينت أنه سيتم خلال الأيام القادمة افتتاح عدد من المراكز لبعض المناطق، والأحياء السكنية في مدينة الشارقة.

وأوضحت أن الفحص يهدف إلى طمأنة سكان الأحياء السكنية، وتخفيف الأعباء المادية عليهم، حيث يتم فحصهم بالمجان لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وأشارت أنه تم وضع خطة ممنهجة لتسجيل أهالي المناطق التي سيتم افتتاح المراكز فيها، من خلال إرسال رسالة نصية للشخص للتوجه إلى المكان المخصص للفحص، حيث تم توفير مكان خاص للرجال وآخر للنساء، بطاقة استيعابية بلغت 1200 شخص يومياً.

وناشدت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى التعاون مع اللجان الخاصة بالفحص وإحضار الهوية الوطنية لإسراع عملية التسجيل والإجراءات المتبعة، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالتعليمات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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