استثناء الأطفال دون الـ12 سنة من فحص «كورونا» لدخول أبوظبي

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

تسأل مواطنون ومقيمون على وسائل التواصل الاجتماعي، حول آلية تطبيق قرار لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في أبوظبي، بالسماح بدخول إمارة أبوظبي لكل من لديه نتيجة فحص «كورونا» سلبية خلال 48 ساعة من استلام نتيجة الفحص.

وردا على تلك التساؤلات، ذكر بيان للجنة بأن قرار السماح بدخول الإمارة لكل من لديه نتيجة فحص فيروس كورنا سلبية يشمل الجميع، ويستثنى منه الأطفال دون 12 عاماً. وأكدت أن القرار يهدف إلى استكمال برنامج المسح الوطني الذي أقرته اللجنة، وعمل مئات الآلاف من الفحوص لشرائح المجتمع كافة في الإمارة، والتي ما زالت قائمة حتى الآن.

وأجابت أن اتخاذ مثل هذا الإجراء في أبوظبي دون الإمارات الأخرى، يعتبر إجراءً وقائياً يعتمد على عوامل عدة ومؤشرات طبية، وهو أسلوب يؤدي لتقليل فرص انتقال العدوى بين المدن بشكل عام. وأكدت أن الإجراء الجديد فتح المجال لمن يرغب في الخروج والعودة دون الحاجة لتصريح خاص كما كان سابقاً، والاكتفاء الآن بالفحص من أجل دخول إمارة أبوظبي، وأن الإجراء يأتي بهدف المحافظة على الصحة العامة لأفراد مجتمع دولة الإمارات كافة.

وذكرت إنه يتطلب من الشخص أن يضع في الحسبان إجراء الفحص في وقت مناسب، وهناك خيارات عدة من مراكز الفحص والمستشفيات، موضحةً أن تطبيق «صحة» يوفر خاصية الحصول على موعد فحص مجاناً إذا كان لأول مرة، بينما على من قام بإجراء الفحص مجاناً مسبقاً، يجب عليه اختبار الدفع النقدي لأخذ موعد للفحص.

وأوضحت اللجنة أن الأشخاص الذي لديهم مواعيد في المستشفيات في أبوظبي، عليهم تحديد المواعيد الطبية بوقت كاف لكي يستطيع صاحب الموعد إجراء الفحص المطلوب والحصول على نتيجة الفحص قبل 48 ساعة من مواعيدهم.

أما المواطنون العاملون في أبوظبي والذين يعودون لعائلاتهم في الإمارات الأخرى نهاية كل أسبوع، وإمكانية عمل الفحص مساء الخميس وتسلم النتيجة صباح الأحد، أوضحت اللجنة بأن مراكز الفحص التابعة لـ«صحة» سيتم تفعيلها للعمل خلال الإجازات، داعيةً الفئة من الموظفين بتقليل الحركة خلال هذه الأزمة للمحافظة على سلامتهم وسلامة أسرهم من انتقال العدوى، ويكون تنقلهم بين فترات متباعدة.

وأكدت أن القرار لا يمنع من يرغب بقضاء إجازته خارج أبوظبي، إلا أنه يترتب عليه إجراء الفحص قبل عودته، منوهةً بأن الـ48 ساعة المحددة تبدأ من ظهور نتيجة الفحص حتى وإنْ استغرق الفحص أكثر من يوم لإتمام النتيجة.

وحول احتمالية مواجهة الأشخاص المطلوب منهم العودة للعمل للمساءلة من جهات عملهم، في حالة عدم تمكنهم من إجراء الفحص أو الحصول على النتيجة، قالت اللجنة: «إن في مثل هذه الحالات يكون التأخير من قبل الموظف في أخذ موعد الفحص المطلوب ومراجعة مراكز الفحص المنتشرة في إمارات الدولة كافة، فالقرار صدر يوم الاثنين الموافق 2020/06/29 وهناك مساحة من الوقت لإجراء الفحص والحصول على النتيجة».

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