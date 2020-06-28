«صحة دبي» تستأنف تقديم الخدمات الصحية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

سمحت هيئة الصحة في دبي للمنشآت الصحية الخاصة المرخصة من قبلها، باستئناف تقديم الخدمات الصحية بالطاقة الاستيعابية الكاملة في مختلف التخصصات الطبية، مع ضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت الهيئة تعميماً محدثاً يتضمن التعليمات والتدابير الاحترازية للتصدي لجائحة انتشار فيروس كورونا في المنشآت الصحية الخاصة، تزامناً مع قرار عودة الأنشطة المختلفة في إمارة دبي، ومع مراعاة الالتزام والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالسلامة والصحة العامة.

وجاء في التعميم أنه «يسمح باستئناف تقديم الخدمات الصحية في المنشآت الصحية بالطاقة الاستيعابية الكاملة في مختلف التخصصات الطبية مع ضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الجائحة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص».

وشدد التعميم على ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع المرضى ذوي الخطورة العالية للإصابة بكوفيد-19، من فئات عدة، والمتمثلة بمن عمره 60 عاماً أو أٔكثر (بغض النظر عن الحالة الطبية)، ومن هم أقل من 60 عاماً مع وجود أحد الأمراض، كأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، وأمراض القلب المزمنة، والفشل الكلوي المزمن، وأمراض الكبد، وداء السكري، وضعف المناعة، والنساء الحوامل. وأوضح التعميم أن في حال التعامل مع إجراءات تولد الرذاذ الجوي، وبغرض توفير أقصى درجات الوقاية والسلامة للمريض والطاقم الطبي، يتم التقيد التام بالاحتياطات واتباع إجراءات وقائية وهي تقييم حالة المريض قبل البدء بإجراءات العلاج، والتأكد من خلوه من أعراض الإصابة بكوفيد-19، وإجراء فحص كورونا المعتمد للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس والتي بحاجة إلى إجراءات علاج تولد الرذاذ الجوي.

وأشار التعميم إلى أنه عند التعامل مع حالة مؤكدة الإصابة بكوفيد-19، على المنشأة الصحية التأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لتحويل المريض إلى منشأة صحية تقدم الخدمة ومزودة بغرف علاج سالبة الضغط.

وأضاف أن على المنشأة التأكد من تنظيف المرافق بشكل يومي والقيام بعمليات التعقيم دورياً، ويمكن التعاقد مع شركة متخصصة ضمن الشركات المعتمدة من قبل بلدية دبي لتعقيم المنشأة.

مخزون «البلازما» كافٍ للعلاج

أكدت هيئة الصحة في دبي أن عدد المتعافين من «كوفيد-19» الذين تبرعوا بالبلازما حتى نهاية الأسبوع الماضي، بلغ 156 متعافياً، مشيرة إلى أنها تمتلك مخزوناً كافياً من وحدات البلازما العلاجية. وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن عدد وحدات البلازما العلاجية المحضرة من المتعافين بلغت 389 وحدة، مضيفة أن المتبرع الواحد يقدم بين 500-600 مليلتر من البلازما، باستخدام تقنية تسمى «افيريزز»، وتقسم هذه الكمية من جرعتين إلى ثلاث جرعات علاجية. ولفتت إلى أن عدد الوحدات التي صرفت إلى مستشفيات الهيئة، واستخدمت لعلاج الحالات المتوسطة والحرجة من مرضى «كوفيد 19»، بلغ 273 وحدة.

وكانت الهيئة أنشأت أخيراً ثلاث عيادات لاستقطاب متبرعي البلازما من المتعافين من «كورونا»، لتوفير جرعات علاجية للمرضى.

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