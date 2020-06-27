"الجهات الصحية" تقر دليلاً إرشادياً لاستخدام الاختبارات المصلية لمرضى كوفيد19

المصدر: وجيه السباعي-دبي

أصدرت الجهات الصحية في الدولة، الدليل الإرشادي للفحص المصلي لكوفيد19 (فحص وجود الأجسام المضادة في الجسم ضد عوامل المرض المختلفة)، لاستخدام الاختبارات المصلية في الرعاية السريرية والصحة المهنية والتطبيقات الوبائية والبحثية، وتمكن هذه الاختبارات من تشخص حالات العدوى القديمة بكورونا، وتدعم قرارات العودة للعمل مستقبلاً.

وأوصت مجموعة العمل الوطنية التي أعدت الدليل، والمؤلفة من مجموعة من كبار الأطباء والمتخصصين بالدولة، باستخدام الاختبارات المصلية التي تمت الموافقة عليها من قِبل إدارة الأغذية والدواء الأمريكية FDA أو التي تم منحها إذن استخدام الطوارئ (EUA) من نفس الإدارة، وتُعد مجموعات الفحص (أداة الفحص) التي تحمل علامة CE (المطابقة الأوروبية) مقبولة طالما كانت هناك أدلة على أنه تم التحقق من المجموعة من خلال هيئة تقييم المطابقة المستقلة.

وأوضح الدليل أنه تم تطوير الأساليب المصلية وسيكون لها استخدامات مهمة للصحة العامة والسريرية لرصد جائحة كوفيد19 والاستجابة لها، وأن المقاييس المصلية لفيروس سارس كوف2، تتمتع الآن بترخيص استخدام الطوارئ (EUA) من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، التي راجعت أداءها بشكل مستقل، وأنه في الوقت الحالي، لا توجد ميزة محددة لاختبارات IgG ، IgM، أو إجمالي الأجسام المضادة، واختبارات IgM هي أجسام مضادة تعد مؤشراً على وجود إصابة شديدة وحديثة في نفس الوقت عند الشخص المصاب، وتظهر هذه الأجسام عند الإصابة ثم تحتفي بعد فترة قصيرة، أما IgG فهي أجسام مضادة تظهر بعد اختفاء الأجسام المضادة IgM وتبقى طويلاً، وهي مؤشر لحدوث إصابة قديمة.

وأكد الدليل على أنه من المهم تقليل نتائج الاختبار الإيجابي الكاذب، عن طريق اختيار مقياس ذات خصوصية عالية (أكبر من 99.5%)، واختبار السكان والأفراد الذين لديهم احتمال مرتفع للتعرض السابق لفيروس سارس كوف2.

وأشار الدليل إلى أنه غالبًا ما تصبح الأجسام المضادة قابلة للكشف بعد 1-3 أسابيع من ظهور الأعراض، وفي ذلك الوقت تشير الأدلة إلى أن العدوى من المحتمل أن تنخفض بشكل كبير وأن درجة معينة من المناعة للعدوى المستقبلية قد تطورت.

(فوائد الفحص المصلي)

ولفت الدليل إلى أن RT-PCR هو الاختبار القياسي الذهبي المستخدم لتشخيص عدوى كوفيد19، ومع ذلك، يمكن أيضًا استخدام فحوصات أخرى مثل المستضدات ومقايس الأجسام المضادة (فحوصات الأمصال) لتشخيص حالات كوفيد19 في وقت سريع.

وأشار الدليل إلى أنه يمكن أن تساعد فحوصات الأجسام المضادة المصلية في تشخيص حالات عدوى كوفيد19 القديمة في حالة إذا كانت نتيجة فحص RT-RCR سلبية، وبالتالي يمكن تتبع انتشار المصل في المجتمع ويمكن أن يدعم ذلك قرارات العودة للعمل مستقبلاً، ويمكن أيضًا استخدام فحوصات الأمصال لتحديد أهلية التبرع بالبلازما من المرضى الذين تعافوا من مرض كوفيد19، كما أن له قيمة كبيرة في الدراسات الوبائية لوباء فيروس سارس كوف2.

وحدد الدليل 5 أنواع للفحوصات المصلية هي: اختبارات نقطة الرعاية (POCT)، وفحوصات الممتص المناعي المرتبط بالإنزيم (ELISA) (متعدد الخطوات، النوعي، وشبه النوعي)، والمقاييس المناعية الكيميائية (CLIMA) (متعددة الخطوات، النوعية، شبه الكمية، الكمية)، وفحوصات التحييد أو المعادلة، وفحوصات تحييد الكشف عن الأجسام المضادة، إلا أن َإدارة الغذاء والدواء الأمريكية لم تسمح حتى الآن باستخدام اختبارات التحييد لـسارس كوف2.

أنواع الأجسام المضادة

وأوضحت اللجنة العلمية والطبية التي أعدت الدليل، أن الأجسام المضادة لفيروس سارس كوف2 الذي يسبب مرض كوفيد19، تبدأ في التطور بعد حوالي 6 إلى 10 أيام من الإصابة بالعدوى، و يبدو أن IgM وهي الأجسام المضادة التي تظهر أثناء الإصابة الحديثة، تبلغ ذروتها بعد 12 إلى 15 يومًا تقريبًا من الإصابة بعدوى الفيروس، وتستمر بكميات كافية لمدة 35 يومًا، وبعد ذلك تنخفض الكمية بسرعة، وقد لوحظ أن IgG وهي الأجسام المضادة التي تستمر لفترة طويلة، تصل إلى الذروة بعد 17 يومًا تقريبًا من الإصابة بهذا الفيروس وتستمر لمدة 49 يومًا على الأقل.

ووضعت اللجنة عدة توصيات في الدليل أهمها، النصح بإجراء فحوصات بأداة فحص ذات حساسية أكثر من 99.5٪، ولا ينصح فريق العمل باستخدام مجموعات POCT لأن المجموعات الحالية المتاحة حتى الآن ليس لها الخصائص والحساسيات المطلوبة.

كما أوصت اللجنة باختبار الأشخاص أو السكان الذين لديهم احتمال كبير للاختبار الأولي لوجود أجسام مضادة، مثل الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الأعراض المتوافقة معكوفيد19، أو الذين يتعرضون لمناطق أو مؤسسات تعاني من تفشي المرض، كما يوصى باستخدام منهج اختبار من خطوتين أو خوارزمية اختبار متعامدة لزيادة القيمة التنبؤية.

وفي الوقت الحالي ، لا توجد ميزة أداء جوهرية للمقايسات سواء اختبار IgG أو IgM أو إجمالي الأجسام المضادة، وبالتالي ، يجب ألا تحدد فئة الغلوبولين المناعي المقايسة المختارة في معظم الظروف.

وقالت اللجنة أنه لا يوصى باختبار الأجسام المضادة لـ IgA، حتى تتوفر مزيد من المعلومات حول ديناميكيات الكشف عن IgA في المصل، كما يجب طلب إجراء الفحص المصلي كطريقة للمساعدة في تحديد التشخيص عندما يكون هناك مرضى سابقين بكوفيد19، أو في المرضى الذين يعانون من مضاعفات متأخرة لهذا المرض، مثل متلازمة الالتهابات المتعددة في الأطفال.

وشددت اللجنة على أنه لا ينبغي استخدام الاختبارات المصلية لتشخيص عدوى كوفيد19 الحادة أو لاستبعاد العدوى في المرضى الذين يعانون من العرض السريري المتوافق مع هذا المرض، ولا يجب استخدام نتائج الاختبارات المصلية لاتخاذ قرارات بشأن تجمع الأشخاص المقيمين في البيئات الجماعية أو دخولهم إليها، مثل المدارس أو أماكن النوم المشتركة أو المرافق الإصلاحية.

وأكدت اللجنة أنه لا ينبغي استخدام نتائج الاختبارات المصلية لاتخاذ قرارات بشأن إعادة الأشخاص إلى مكان العمل حالياً، ولا يجب استخدام نتائج الاختبارات المصلية لتشخيص الالتهابات الحاد، ولا ينبغي استخدام الاختبارات المصلية لإصدار جوازات مناعة للأشخاص حتى يتم إثبات وجودها ومتانتها ومدتها.

وأشارت اللجنة إلى أنه في حالة نتيجة الفحص الإيجابية، يوصى بالربط مع عوامل الخطر الوبائية وغيرها من النتائج السريرية والمختبرية، ولا يمكن استنتاج الحصانة الوقائية بناءً على هذه النتائج، لكن في حالات نادرة، قد تكون النتائج الإيجابية الكاذبة ناتجة عن الإصابة السابقة بفيروسات تاجية بشرية أخرى، ولا ينبغي استخدام النتائج المصلية كأساس وحيد لتشخيص أو استبعاد عدوى الفيروس الحديثة أو السابقة، كما يجب تفسير نتائج اختبار الأجسام المضادة بحذر في المرضى الذين يعانون من نقص المناعة، السرطان ، عمليات الزرع ، استخدام البيولوجيا، وغيرها من الأمراض التي تسبب نقص المناعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news