علاج 2000 مريض «كورونا» بالخلايا الجذعية

المصدر: أبوظبي ■وام

أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، أمس، زيادة عدد المرضى الذين عالجهم من فيروس كورونا المستجد، من 73 حالة في التجربة السريرية الأولية، إلى أكثر من 2000 مريض.

وحقق الشفاء التام لـ1200 منهم.

وجاءت الزيادة الكبيرة في عدد متلقي العلاج نتيجة لجهود موظفي المركز لعلاج أكبر عدد ممكن من الأشخاص بعد قرار حكومة الإمارات إتاحة العلاج مجاناً لمرضى «كوفيد-19» الذين تراوح حالتهم الصحية بين المعتدلة والخطيرة، بعدما أثبت العلاج، الذي يحمل علامة «UAECell19»، فعاليته في ظل عدم وجود تغييرات كبيرة في المضاعفات السلبية المبلغ عنها، وغياب أي ردود فعل خطيرة وغير متوقعة (مثل الحساسية المفرطة أو الخفيفة أو الوفاة المفاجئة)، وعدم وجود أي مضاعفات على الرئة، وفقاً للنتائج التي أظهرتها الفحوص الإشعاعية.

وأعلن فريق من الأطباء والباحثين في المركز، بقيادة المخترع والباحث الرئيسي، الدكتور يندري فينتورا، الشهر الماضي، اكتشاف علاج مبتكر لالتهابات فيروس كورونا.

ويبدو أن العلاج يساعد الجسم على مكافحة الفيروس، ويقلل من أعراض المرض. ويقوم العلاج على استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها إلى الرئتين، بعد تنشيطها من خلال استنشاقها بواسطة رذاذ ناعم.

وتمكن الباحثون من استنتاج أن «UAECell19» خفض مدة الاستشفاء من 22 يوماً إلى ستة أيام، مقارنة بالمرضى الذين تلقوا العلاج التقليدي.

وكشفت التحليلات الإضافية أن المرضى الذين عولجوا بالخلايا الجذعية تماثلوا للشفاء خلال أقل من سبعة أيام، بمعدل 3.1 مرات أسرع مقارنة بأولئك الذين تلقوا العلاج التقليدي فقط، وأن 67% من المرضى الذين تلقوا علاج الخلايا الجذعية يدينون بالتعافي للعلاج الجديد. وأشار المركز إلى الحصول على حقوق حماية الملكية الفكرية لـ«UAECell19»، مما مهد الطريق أمام مشاركة العلاج على نطاق واسع حتى يتمكن مزيد من المرضى من الاستفادة منه. وقال إن الباحثين في مراحل مختلفة من الجهود الاستقصائية لإثبات الفعالية (المرحلة الثالثة من التجربة)، والفعالية المثلى للجرعة، والفعالية لعلاج أمراض الجهاز التنفسي الأخرى (الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن والتليف الكيسي).

- «الفحوص الإشعاعية أظهرت غياب أي ردود فعل خطيرة وغير متوقعة».

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