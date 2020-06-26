‏مستشفى توام في العين يعلن خلوه تماماً من حالات "كوفيد-19"

المصدر: أبوظبي-وام

أكدت دائرة الصحة أبوظبي خلو مستشفى " توام " في مدينة العين تماماً من حالات " كوفيد 19 " نتيجة استراتيجية القطاع الصحي في الإمارة وتفعيل برنامج المسح الوطني والفحوصات الاستباقية المختلفة والتي أدت إلى تخفيض عدد الحالات التي تتطلب عناية طبية، ويواصل المستشفى تقديم الرعاية الصحية وكامل خدماته التخصصية للمرضى والمراجعين.

يأتي ذلك بعد إعلان دائرة الصحة أبوظبي عن خلو عدد من المنشآت الصحية في الإمارة من حالات " كوفيد 19 " بما في ذلك المستشفى الميداني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفيات مجموعة ميدكلينك ومنشآت مبادلة للرعاية الصحية وذلك في ظل ارتفاع حالات الشفاء وانخفاض حالات الإصابة على مستوى الدولة.

وأشادت الدائرة بالجهود المتميزة التي قدمتها الكوادر الطبية في مستشفى " توام " وباقي المنشآت الصحية في الإمارة دون استثناء، وأهابت بكافة أفراد المجتمع بضرورة مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل دوري والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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