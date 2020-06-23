حكومة الشارقة تنجز فحوص "كوفيد-19" لـ 9000 موظف

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أجرت دائرة الموارد البشرية في الشارقة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، متمثلة في منطقة الشارقة الطبية، فحوص الكشف المبكر عن فيروس "كورونا" (كوفيد-19) لـ9000 موظف وموظفة من حكومة الشارقة.

ونُفذت الفحوص في مواقع الفحص المخصصة بمدن الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى ومدن المنطقة الشرقية: خورفكان وكلباء ودبا الحصن، لتغطي كل الموظفين بجميع مدن الإمارة ومناطقها، وتم الحرص على إجرائها قبل العودة الكاملة لموظفي الحكومة لمقار الأعمال، وذلك للتأكد من سلامة الجميع عند مباشرة العمل.

وكرّم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، الدكتور طارق سلطان بن خادم، فرق العمل من الكوادر الطبية لخط الدفاع الأول من منطقة الشارقة الطبية، والمتطوعين في الميدان، الذين بلغ عددهم 38 متطوعاً من موظفي دائرة الموارد البشرية، الذين بادروا بالتعاون في تنظيم مواقع الفحص وتسهيل إتمام الفحوص لموظفي الحكومة.

وأقيم التكريم في موقع الفحص في مدينة الشارقة بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أثناء تفقد رئيس الدائرة لسير العمل، تقديراً للجهود الجبارة التي بذلتها الفرق الطبية والتطوعية القائمة على الفحوص.

وتم التكريم في مواقع العمل حفاظاً على سريان إجراءات التنظيم، والتزاماً بالتدابير الوقائية المتبعة في مقار الفحص، ومحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي.

وعبرت هذه المبادرة عن العرفان والوفاء للكوادر الطبية، وجميع الوحدات التنظيمية الميدانية لدورها الرائد في دعم جهود الإمارة والدولة لمواجهة انتشار هذا الوباء العالمي.

وأعرب الدكتور طارق سلطان بن خادم عن الشكر والامتنان العميق للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بتنفيذ الفحص الطبي لكل موظفي حكومة الشارقة المواطنين والمقيمين، وقال إن هذا القرار نابع من الحرص الأبوي، والاهتمام الكبير بتعزيز سلامة أبناء المجتمع، وتوفير بيئة آمنة وصحية في إمارة الشارقة.

وأشاد بجهود كل فرق وكوادر وزارة الصحة ووقاية المجتمع، متمثلة في منطقة الشارقة الطبية، وكل الفرق التطوعية التي تشكّلت من موظفي دائرة الموارد البشرية، الذين بادروا للتعاون في ظل الظروف والتحديات التي يقتضيها الوضع الراهن، وبذلوا قصارى جهودهم وطاقاتهم، وأسهموا جميعاً في تعزيز سلامة مجتمع إمارة الشارقة، وتوفير بيئة آمنة وصحية للجميع.

وثمّن التلاحم الوطني الذي لمسه في جميع المتطوعين بكل مواقع الفحوص بجميع مدن ومناطق الإمارة. وأشاد بجاهزيتهم الدائمة في ميدان العمل، وتنفيذهم للمهام في إطار تكاملي متناغم، الذي جسد دورهم الفاعل في تأدية الواجب الوطني ودعم جهود قيادتنا الرشيدة في تخطي هذا الجائحة العالمية.

وأثنى على تعاون كل جهات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة، وتجاوب جميع الموظفين الذين وُجدوا في مقار الفحص، بالالتزام بالإرشادات والإجراءات الوقائية المتخذة، ما حقق أقصى درجات النجاح لهذا التدبير الاحترازي الذي اتخذته حكومة الشارقة لضمان سلامة الموظفين عند عودتهم لمقار العمل.

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