600 فحص «كورونا» للعمال يومياً في عجمان

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

كشف مدير منطقة عجمان الطبية، حمد تريم الشامسي، عن تسجيل انخفاض ملموس في نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وارتفاع نسبة التعافي، لافتاً إلى إجراء فحوص لما يقارب 600 عامل يومياً للكشف عن الوباء.

وأكد تنظيم حملة ميدانية جديدة لإجراء الفحوص للعاملين في أسواق الخضار والفواكه والسمك والدواجن واللحوم، إضافة إلى الأسواق الحيوية، بالتعاون مع البلدية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، للاطمئنان عليهم، وطمأنة مرتادي الأسواق، مشيراً إلى التوسع في إجراء الفحوص للعاملين في مؤسسات وشركات الإمارة.

كما أكد الشامسي مراعاة المعايير الصحية والوقائية في إجراء الفحوص، لافتاً إلى ارتداء الكمامات والقفازات والتعقيم المستمر والتباعد الجسدي.

وبدوره، أفاد رئيس قسم التفتيش في مركز سعادة المتعاملين التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين في عجمان، عمر السعيدي، بأن الوزارة أجرت الفحوص لأكثر من 10 آلاف عامل داخل سكناتهم، وفي الأسواق والمنشآت التي يعملون فيها.

وقال إن فرق التفتيش التابعة للوزارة نفذت حملات تفتيش على سكنات العمال، ورصدت حالات من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي حددتها الجهات الصحية في الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، ووجهت إنذارات وحررت مخالفات للجهات المسؤولة عنها، كما حولت عدداً منهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم. وبين السعيدي أن من أهم الإجراءات الاحترازية التي تم التفتيش عليها، غرف العزل، والتأكد من عدم وجود التجمعات والبرامج الرياضية، مشيراً إلى عزل العامل المصاب في حال اكتشاف إصابته بالفيروس، إما داخل السكن - إذا كان فيه غرف مخصصة للعزل - أو في مستشفيات الدولة المخصصة لعلاج مرضى «كورونا».

وأكد حجر 20 مسكناً بشكل كامل، منذ بدء جائحة «كورونا»، وتأمين مستلزمات العمال الموجودين فيها.

«الصحة» أجرت الفحوص لـ 10 آلاف عامل داخل سكناتهم.

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