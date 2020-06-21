"صحة دبي" تسمح بإجراء العمليات الجراحية تحت التخدير العام لكافة التخصصات

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أعلنت هيئة الصحة بدبي، عن السماح بإجراء العمليات الجراحية الاختيارية تحت التخدير العام التي تتجاوز مدتها "الساعتين والنصف" لكافة التخصصات الطبية، مشيرة الى أن هذا القرار تزامنا مع قرار عودة الأنشطة الاقتصادية المختلفة بشكل كامل في امارة دبي، ومع مراعاة الالتزام والتقيد التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالسلامة والصحة العامة بهذا الشأن.

وأبلغت الهيئة، المنشآت الصحية الخاصة بالإمارة، بالإجراءات التشغيلية والتدابير الاحترازية العامة الواجب التقيد بها عند إجراء هذا النوع من العمليات الجراحية، مشيرة الى ضرورة التأكد من إجراء فحص فيروس (كوفيد 19) لكل مريض مقرر أن يخضع لعملية جراحية في مرا كز الفحص المعتمدة لدى الهيئة لإجراء الفحص.

وأكدت الهيئة، ضرورة أن تكون نتيجة الفحص سلبية في آخر 72 ساعة قبل إجراء العملية الجراحية، وكذلك التقيد بالتعقيم الدوري لغرف العمليات والتنظيف المستمر بعد كل عملية مباشرة.

وشددت الهيئة على الالتزام بكافة التعليمات والتدابير الاحترازية والوقائية لإدارة وباء كوفيد 19 الصادرة من الهيئة والجهات المعنية، مشيرة الى العمل بهذا القرار اعتًبارا من تاريخ صدوره وعلى الجميع والتقيد التام بما ورد فيه من أحكام.

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