منصة وطنية للحد من الشائعات المضللة عن «كورونا»

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على موقعها الإلكتروني منصة وطنية للتوعية، تضم مركز معلومات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تحت شعار «صحتكم واجبنا».

وتمثل المنصة قاعدة بيانات تتضمن التوصيات والاحتياطات والإرشادات كافة التي حددتها منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية في الدولة للوقاية من فيروس كورونا، والحد من المعلومات الخاطئة والشائعات المضللة التي تأتي من مصادر غير موثوقة وغير معتمدة، كما تساعد هذه الخدمة الجديدة عبر الإنترنت على التخفيف من تدفق حالات مرضى الأنفلونزا العادية والبرد غير الطارئة للمؤسسات الطبية في ظل الظروف الحالية.

ويتضمن مركز المعلومات الذي يقدم خدماته عبر خمس لغات، خدمة الطبيب الافتراضي الذي يساعد المتعاملين الراغبين في تقييم حالتهم الصحية في حال اشتباه إصابتهم بالفيروس، كما يعتبر المركز منصة للتوعية يتضمن أحدث المعلومات عن الفيروس وطرق الوقاية منه، مبوبة في ستة أبواب رئيسة، تقدم معلومات وإرشادات علمية وصحية، بالإضافة إلى تقديمه إحصاءات محدثة عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الإمارات.

ويقدم مركز معلومات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خدمة الطبيب الافتراضي الذي يقيِّم الحالة الصحية من خلال توجيه عدد من الاستفسارات والأسئلة حول تاريخ السفر، والتواصل مع الآخرين، والأعراض وغيرها، قبل تشخيص الحالة، وعند الانتهاء سيتم توجيه المستخدمين إلى الاتصال على الرقم 998، أو سيتم تقديم معلومات وإرشادات حول طريقة التعامل مع المرض، وذلك حسب نتيجة التشخيص. ولا يناسب النظام الجديد الحالات الطارئة، ويُنصح باستشارة الطاقم الطبي المختص في حال وجود حالة طارئة، وزيارة أقرب عيادة صحية للخضوع للعناية الطبية اللازمة.

وتتيح المنصة لأفراد المجتمع خدمة التطوع لدعم الجهود الحكومية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية للمركز وملء البيانات الشخصية وتحديد القطاع الذي يرغب في التطوع به، كما يتضمن المركز خاصية الإجابة عن الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بأهم الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

خدمات صحية مبتكرة

قال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الخدمات المساندة عوض صغير الكتبي، إن إطلاق مركز معلومات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يأتي في إطار الاستجابة للتوجهات الحكومية بضرورة تكثيف توظيف الحلول الذكية في خدمات الوزارة العلاجية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة، تضمن الاستجابة السريعة للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك من خلال تزويد المركز بخاصية الطبيب الافتراضي الذي يعتبر أحد أهم النماذج المبتكرة في الممارسات الصحية الوقائية، حيث يسهم الطبيب الافتراضي في تقييم الحالة الصحية عن بعد، دون الحاجة لمراجعة المستشفيات، ما يساعد على خفض نسبة الإصابة بعدوى الفيروس

المنصة تقدم خدمة الطبيب الافتراضي للراغبين في تقييم حالتهم الصحية.

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