"التحكم والسيطرة": فحص كوفيد-19 والتسجيل في نظام "حصانة" للمقيمين العائدين من الخارج

حدد مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي إجراءات ملزمة للمقيمين العائدين إلى الإمارات من الخارج. وطالب في الإصدارالثاني من «وثيقة رحلة مريض كوفيد19» المقيمين العائدين إلى الدولة، بإجراء اختبار كوفيد 19، والتسجيل في نظام «حصانة»، وتحميلالتطبيق الذكي «COVID-19 DXB” Smart App»، وتفعيل خاصية المتابعة خلال فترة الحجر الصحي.
وحسب الوثيقة، ترسل العينات المأخوذة من المقيمين خلال وجودهم في المنفذ لإجراء التحاليل لها في المختبر المعتمد، خلال اليوم نفسه.
ويتولى المختبر، الحاصل على صلاحية الدخول إلى نظام «حصانة»، أو المنشأة الصحية التي قدمت طلب الاختبار، تحديث البيانات علىالنظام بعد ظهور نتائج التحليل، فإذا كانت النتيجة سلبية، يتسلم الشخص رسالة نصية بها، ويلتزم بإتمام 14 يوماً في الحجر الصحي، إمافي المنزل أو في منشأة الحجر.
وإذا كانت النتيجة إيجابية، تتسلم الحالة رسالة نصية بالنتيجة، وتكون تلك المهمة من مسؤولية المختبر، أو المنشأة الصحية التي قدمت طلبالاختبار، إذ يتعين عليها تقييم الحالة عبر الهاتف، واتخاذ إجراءات محددة، تبدأ بإعلام المريض بأن نتيجته إيجابية، وتصنيف الحالة وفقالشدة الأعراض، ثم تحديث نظام «حصانة» من خلال البيانات المستحدثة.
وبالنسبة للحالات التي لا تظهر عليها أعراض، أو تكون أعراضها بسيطة، يقيم مدى التوافق مع شروط العزل المنزلي، ويتعين على فريقالتحقق التأكد من تسجيل المريض ضمن التطبيق الذكي، وتوفير الإرشادات اللازمة له للبدء بالعزل المنزلي.
وفي حال نقل المريض إلى العزل الصحي (فندق أو مبنى)، يتم التنسيق مع مركبة تابعة لهيئة الطرق والمواصلات لنقله إلى المنشأة، ومن ثمإخطار بلدية دبي لتعقيم الشامل لمقر المريض.
وفي حال رفض المريض العزل المنزل، يتحمل كلفة بقائه في منشأة العزل الصحي، فيما ستتكفل الحكومة بكلفة العزل المؤسسي للحالاتالاستثنائية (الحالات الإنسانية).
ولفت المركز إلى أنه لا حاجة لإعادة اختبار كوفيد 19، إلا للعاملين في القطاع الصحي من المهنيين والميدانيين.
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