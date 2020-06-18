"التحكم والسيطرة": فحص كوفيد-19 والتسجيل في نظام "حصانة" للمقيمين العائدين من الخارج

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حدد مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي إجراءات ملزمة للمقيمين العائدين إلى الإمارات من الخارج. وطالب في الإصدارالثاني من «وثيقة رحلة مريض كوفيد19» المقيمين العائدين إلى الدولة، بإجراء اختبار كوفيد 19، والتسجيل في نظام «حصانة»، وتحميلالتطبيق الذكي «COVID-19 DXB” Smart App»، وتفعيل خاصية المتابعة خلال فترة الحجر الصحي.

وحسب الوثيقة، ترسل العينات المأخوذة من المقيمين خلال وجودهم في المنفذ لإجراء التحاليل لها في المختبر المعتمد، خلال اليوم نفسه.

ويتولى المختبر، الحاصل على صلاحية الدخول إلى نظام «حصانة»، أو المنشأة الصحية التي قدمت طلب الاختبار، تحديث البيانات علىالنظام بعد ظهور نتائج التحليل، فإذا كانت النتيجة سلبية، يتسلم الشخص رسالة نصية بها، ويلتزم بإتمام 14 يوماً في الحجر الصحي، إمافي المنزل أو في منشأة الحجر.

وإذا كانت النتيجة إيجابية، تتسلم الحالة رسالة نصية بالنتيجة، وتكون تلك المهمة من مسؤولية المختبر، أو المنشأة الصحية التي قدمت طلبالاختبار، إذ يتعين عليها تقييم الحالة عبر الهاتف، واتخاذ إجراءات محددة، تبدأ بإعلام المريض بأن نتيجته إيجابية، وتصنيف الحالة وفقالشدة الأعراض، ثم تحديث نظام «حصانة» من خلال البيانات المستحدثة.

وبالنسبة للحالات التي لا تظهر عليها أعراض، أو تكون أعراضها بسيطة، يقيم مدى التوافق مع شروط العزل المنزلي، ويتعين على فريقالتحقق التأكد من تسجيل المريض ضمن التطبيق الذكي، وتوفير الإرشادات اللازمة له للبدء بالعزل المنزلي.

وفي حال نقل المريض إلى العزل الصحي (فندق أو مبنى)، يتم التنسيق مع مركبة تابعة لهيئة الطرق والمواصلات لنقله إلى المنشأة، ومن ثمإخطار بلدية دبي لتعقيم الشامل لمقر المريض.

وفي حال رفض المريض العزل المنزل، يتحمل كلفة بقائه في منشأة العزل الصحي، فيما ستتكفل الحكومة بكلفة العزل المؤسسي للحالاتالاستثنائية (الحالات الإنسانية).

ولفت المركز إلى أنه لا حاجة لإعادة اختبار كوفيد 19، إلا للعاملين في القطاع الصحي من المهنيين والميدانيين.

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