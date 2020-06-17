فحص منزلي لـ «كورونا» في الأحياء السكنية بأبوظبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أطلقت شركة "صحة"، اليوم، بالتعاون مع دائرة الصحة بأبوظبي، مبادرة جديدة لإجراء فحص «كورونا» -كوفيد19، المنزلي لقاطني الأحياء السكنية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

وذكرت شركة "صحة"، في تغريدتين على "تويتر"، أن الفحص المنزلي يتيح للسكان مساراً أكثر سهولة للحصول على الرعاية الصحية، ويخفف أعباء زيارة مراكز الفحص على كبار المواطنين والمقيمين والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وستجري الفرق الصحية الفحوص للسكان يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news