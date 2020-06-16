استئصال ورم يزن 700 جرام من «سبعينية» في توام

تمكّن الفريق الجراحي بمستشفى توام، أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، من استئصال ورم في الغدة الدرقية (حجمه 20 سم، ووزنه 700 جرام) في عملية جراحية دقيقة استغرقت 5 ساعات تكللت بالنجاح لمريضة مسنة عمرها 70 عاماً، كانت تعاني تضخماً كبيراً في الغدة الدرقية، نتج عنه ضغط كبير على الأوعية الدموية الكبيرة بمنطقة الرقبة والصدر.

وأوضح رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والرأس والرقبة بـالمستشفى، الدكتور محمد أحمد الفلاسي، الذي أجرى العملية بمعاونة كل من الدكتور نور الدين الحسن والدكتور جون أنه قد تم إجراء شق ممتد من الرقبة إلى آخر الصدر في منطقة بداية الحجاب الحاجز دون المساس بسلامة الصوت والأعصاب، مع الحفاظ على سلامة الأوعية الدموية الكبيره وقد ساهم ذلك في نجاح العملية وخروج المريضة من المستشفى في صحة جيدة.

وقال الفلاسي: «المريضة التي تم إحالتها من إحدى المستشفيات الحكومية كانت تعاني من آلالام مبرحة ومضاعفات صحية خطيرة نظرا لكبر سنها، مشيراً إلى أن هذه الجراحة المعقدة التي امتدت من الرقبة الى منطقة الحجاب الحاجز ماتكللت بالنجاح لولا تلك الامكانيات والمقومات التشخيصية المتقدمة التي يمتلكها مستشفى توام والخبرات والكفاءات العالمية المتميزة للأطباء المعالجين».

وأضاف: «الأورام التي تصيب الغدة الدرقية قد تكون حميدة أو خبيثة ويعتبر الاستئصال الجراحي للغدة الدرقية هو الطريقة الأفضل للتعامل مع سرطان الغدة الدرقية. ويتم استئصالها في حالات الأورام الحميدة عندما تتسبب في حدوث ضغط على المجرى التنفسي أو المريئ، ويعاني المريض من صعوبة في البلع».

وأشار إلى أن حالات أورام الغدة الدرقية الخبيثة فعادةً ما يتم علاجها بنسبة 99% دون مضاعفات، إذا ما تم استئصالها بشكل كامل وفقاً للمعايير الطبية السليمة.

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