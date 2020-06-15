علاج 247 من مرضى «كوفيد-19» بـ «بلازما الدم»

المصدر: أبوظبي - وام

حصلت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، على 402 وحدة بلازما الدم، من متبرعين تم شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتم علاج 247 مريضاً باستخدام البلازما حتى نهاية مايو الماضي.

ووصل عدد عينات الدم التي تم سحبها من المتبرعين في أبوظبي إلى 18 ألفاً و811 وحدة دم في بنكي الدم التابعين لشركة «صحة» في كل من مدينة الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي، وفي مستشفى توام بمدينة العين.

وأكد مدير بنك الدم في العين، حمد الملا البلوشي، جمع 6832 وحدة في الفترة من بداية العام الجاري حتى نهاية مايو الماضي، فيما بلغ العدد الإجمالي لوحدات الصفائح الدموية (البلازما) المجمعة في الفترة نفسها 1148 وحدة، كما تم الحصول على 20 وحدة بلازما من أشخاص تم شفاؤهم من «كوفيد-19»، وقدمت البلازما إلى 17 مريضاً مصاباً بالفيروس.

وأكد أن التبرع بالدم آمن تماماً، في ظل الإجراءات الوقائية والتعقيم المتّبع في المؤسسات الصحية، والالتزام بالمعايير التي اعتمدتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة في أبوظبي بشأن عملية التبرع بالدم حفاظاً على صحة المتبرعين.

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