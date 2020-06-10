وزير الصحة : الإمارات نجحت في تصنيع 155 صنفاً دوائياً مبتكراً

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع. وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن العويس، أن دولة الإمارات نجحت في تصنيع 155 صنفاً دوائياً مبتكراً، مشدداً على أن الدولة بدأت منذ العام 2008 إجراءات كبيرة للتحكم في أسعار الأدوية وتثبيتها دون النظر لفروق أسعار العملات الأجنبية.

وقال العويس رداً على سؤال برلماني وجهته عضو المجلس الوطني الاتحادي، د.حواء المنصوري، حول جهود الوزارة في دعم الخدمات الصحية -: "الدولة قامت بتخفيض أسعار الأدوية المستوردة خلال خطة من 7 مراحل".

ويناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، "عن بعد"، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، موضوع عام في شأن الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، بحضور ممثلي الحكومة

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