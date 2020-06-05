"التحكم والسيطرة بدبي" يلزم المختبرات بإصدار نتائج فحوصات كورونا خلال 48 ساعة

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

أفاد مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي، إن أسلوب فحص العينات المأخوذة من المشتبه بإصابتهم بكوفيد19، هو (RT-PCR) باستخدام أداة فحص سارس – كوف2، ويجب أن يتضمن الـ PCR اختبار لجينين على الأقل، على أن يتم إصدار نتائج الاختبار في غضون 48 ساعة كحد أقصى.

وأكد المركز على ضمان مراقبة الجودة المطلوبة لاستخراج الحمض النووي الريبوزي RNA واتباع بروتوكولات RT-PCR وفقًا لإرشادات التصنيع والامتثال للصيانة الوقائية المطلوبة ومعايرة معدات المختبر.

وحول تفسير نتيجة الفحص، أوضح المركز أنه من الأهمية الأخذ في الاعتبار أن النتيجة قد تتأثر بمرحلة العدوى والجودة ونوع العينة التي تم جمعها للاختبار، وبالتالي يجب أن تكون النتيجة مرتبطة بالتاريخ المرضي للمريض والعرض السريري، ويجب أن يتوافق تفسير النتائج مع إرشادات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لتفسير اختبار (PCR).

ووضع مركز التحكم والسيطرة في دبي 3 احتمالات لنتائج فحوصات كوفيد19 لأي شخص مشتبه به وهي: إيجابية اختبار سارس كوف2، أو السلبية أي أن الشخص غير مصاب، والحالة الثالثة هي (إيجابي مفترض) وفي هذه الحالة يكون واحد فقط من الجينات المتعددة معزول أو من الممكن أن يكون الحمل الفيروسي منخفض، وهنا يجب تكرار العينة خلال 72 ساعة مع الملاحظة السريرية.

وأشار المركز إلى أن نتائج الفحص يجب إدخالها في نظام (حصانة) الإلكتروني على الفور، وأن المختبرات والمنشآت ملزمة بإبلاغ المرضى بنتيجة الفحص، ويجب إبلاغ المريض بنتائج الاختبار السلبية عبر رسالة نصية هاتفية، إما إذا كانت نتائج الاختبار إيجابية، فيجب إبلاغ المريض أو ولي الأمر عبر مكالمة هاتفية ورسالة نصية هاتفية خلال 24 ساعة من تفسير النتيجة، ويتم إعطاء هذا المريض تعليمات للعزل الذاتي والتعليمات الخاصة بمكافحة العدوى، وإبلاغ المريض أنه سيتم الاتصال به من قبل فريق الصحة العامة لمزيد من التقييم والإدارة.

وحول إدارة النفايات المعدية في المختبرات، شدد المركز على أن تتوافق جميع مرافق الاختبار المعتمدة مع معايير هيئة الصحة بدبي لإدارة النفايات المعدية والتخلص منها، ويجب أن يكون لدى منشآت الاختبار المعتمدة سياسة للتخلص السليم من النفايات بما في ذلك معالجة النفايات البيولوجية والتنفسية وتطهير الأسطح، ويتم التخلص من المخلفات المعملية من خلال شركة إدارة المخلفات الطبية.

ووضع المركز 4 شروط للاحتفاظ بالعينة في المختبر هي: أن يتم تخزين العينات السلبية (غير المكتشفة) و (الإيجابية الافتراضية) في الثلاجة (2-8 درجة مئوية) لمدة ثلاثة أيام قبل التخلص منها، وتخزين العينات الإيجابية (المكتشفة) في درجة حرارة -20 درجة مئوية أو -70 درجة مئوية لمدة أسبوعين قبل إرسالها إلى مختبر الفيروسات بمستشفى لطيفة، ويجب تنفيذ تدابير أمنية وسلامة عالية للعينات المخزنة، كما يجب تسمية العينات بوضوح ويجب أن تتضمن هذه التسمية تفاصيل المريض ورقم الملف الطبي والمعلومات السكانية.

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