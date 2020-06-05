3 ألوان لتقييم حالات «كورونا» الإيجابية في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

كشفت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، عن تقديم مركزَي تقييم «كوفيد-19» اللذين تم افتتاحهما، أخيراً، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومركز العين للمؤتمرات، خدماتهما مجاناً لجميع الفئات والجنسيات في الإمارة، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية لهما تبلغ 3500 شخص يومياً، ويحوي كل مركز مداخل مستقلة، و ثلاثة أقسام بألوان مختلفة لضمان الوقاية من العدوى، «الأصفر» لإعادة فحص كورونا للحالات الإيجابية والتأكد من النتيجة، و«البنفسجي» لإعادة إجراء الفحص في حال تحول النتيجة الإيجابية إلى سلبية، و«الأزرق» لتقييم الحالات الإيجابية المؤكدة.

وتفصيلاً، أوضح المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، محمد حواس الصديد، خلال جولة إعلامية نظمتها شركة «صحة» للتعريف بالمركز في أبوظبي، أن هذين المركزين يلعبان دوراً محورياً في التصدي لفيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، كونهما المحطة الأولى لكل من تكون نتيجة فحصه إيجابية، حيث يتعين عليه، بحسب إرشادات دائرة الصحة في أبوظبي، إعادة إجراء الفحص للتأكد من النتيجة، مشيراً إلى حرص «صحة» خلال تصميم كل مركز على مراعاة أعلى معايير مكافحة العدوى، وتقليل انتشار الفيروس من خلال تخصيص ممرات وقاعات منفصلة لكل فئة من المراجعين، بالإضافة إلى التركيز على تثقيف المراجعين بالإرشادات الوقائية للحجر والعزل المنزلي أثناء وجودهم في المركز، نظراً إلى أهمية الوعي الصحي والوقائي في الحد من انتشار الفيروس.

من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي للعمليات بالخدمات العلاجية الخارجية في شركة «صحة»، الدكتور نورة الغيثي، أن رحلة المراجع تبدأ عند استلام رسالة نصية قصيرة بأن نتيجة الفحص الذي أجراه إيجابية، ويتعين عليه التوجه إلى القاعة الصفراء في مركز تقييم «كوفيد-19» المتميز، حيث يتم قياس مؤشراته الحيوية وتقييم حالته، ومن ثم تسجيله في نظام «سلامتك» الطبي، وإجراء مسحة أنف إضافية له، ومن ثم يعود إلى المنزل، ويلتزم بإرشادات الحجر المنزلي لحين ظهور النتيجة، إما عن طريق رسالة نصية قصيرة أو من خلال تطبيق «صحة» أو تطبيق «الحصن».

وأوضحت الغيثي أنه في حال أظهر التقييم أن حالته غير مستقرة، أو أنه يحتاج إلى فحوص إضافية، يتم توجيهه إلى القاعة الحمراء لإجراء فحوص إضافية كتخطيط القلب والدم والأشعة، ومن ثم استشارة الطبيب الذي يحدد ما إذا كان يحتاج إلى النقل للمستشفى أو يمكنه العودة إلى المنزل.

وقالت: «في حال كانت نتيجة الفحص الذي أجراه في المركز سلبية، يتم إرسال رسالة نصية قصيرة له لتوجيهه بمراجعة القاعة البنفسجية، لإعادة إجراء الفحص مرة أخرى للتأكد من نتيجته، أما في حال كانت إيجابية فيتعين عليه زيارة القاعة الزرقاء ليتم فحصه وتقييم حالته من قبل الطبيب، ومن ثم يتم تجهيزه للعزل المنزلي من خلال ارتداء السوار الإلكتروني أو نقله إلى مرافق العزل».

وأشارت إلى أن مراكز تقييم «كوفيد-19» تأتي استكمالاً لجهود شركة أبوظبي للخدمات الصحية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، التي أعلنت، أخيراً، عن افتتاح تسعة مراكز جديدة للمسح، ليصبح إجمالي المراكز التي تديرها 24 مركزاً في أنحاء الدولة، بجانب إنشاء ثلاثة مستشفيات ميدانية، بالإضافة إلى تطوير برنامج يستخدم الذكاء الاصطناعي على تطبيق «واتس أب» للاستجابة الفورية لأي استفسارات ومخاوف تتعلق بفيروس «كورونا» من قبل أفراد المجتمع.

العمل على مدار الأسبوع

أكدت المدير التنفيذي للعمليات بالخدمات العلاجية الخارجية في شركة «صحة»، الدكتورة نورة الغيثي، أن مركزَي تقييم «كوفيد-19» في أبوظبي والعين، يعملان على مدار الأسبوع من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، وذلك لتمكين المرضى من مراجعة المركز في اليوم نفسه أو صباح اليوم التالي، كما تم تخصيص محطات لكبار السن وأصحاب الهمم والعائلات والسيدات، ومراعاة خصوصية المراجع في جميع مراحل الفحص، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي وجميع الإجراءات الاحترازية في سبيل حماية المراجعين والعاملين في المركز على حد سواء.

3500

مراجع، الطاقة

الاستيعابية للمركزين الجديدين.

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