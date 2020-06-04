«التحكم والسيطرة»: الحجر المنزلي لحالات «كورونا» المستقرة و«الأعراض البسيطة»

المصدر: وجيه السباعي ■دبي

كشف مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بدبي، عن إلزام المريض المصاب بفيروس كورونا، بتحميل تطبيق ذكي لمراقبته أثناء العزل المنزلي، وتقديم الدعم والاستشارة الطبية له.

وأصدر المركز إرشادات جديدة تتعلق بالحجر المنزلي، أبرزها تطبيقه على الحالات المستقرة، «التي لا تظهر عليها أعراض المرض، أو تكون أعراضها بسيطة».

وتفصيلاً، تضمن تعميم صادر عن المركز، حول معايير وآليات التطبيق، إرشادات متعلقة بالمريض ومتطلبات حماية القاطنين معه، مع تبيان المخاطر المحتملة وسبل الوقاية منها.

وأكد أن معظم الحالات المصابة بـ«كوفيد-19»، إما أن تكون دون أعراض، أو بأعراض بسيطة، مشيراً إلى إمكان تعافي المريض من الفيروس بتدابير داعمة، عوضاً عن دخول المستشفى.

ولفت المركز إلى الأثر الإيجابي الذي يخلفه العزل داخل المنزل على الصحة النفسية للمريض، ما يعزز تعافيه.

وتابع أنه عند تقييم الكلفة مقابل الفائدة، يتضح أن التكاليف الناجمة عن تخصيص مبانٍ للعزل مرتفعة، خصوصاً في حال إعادة تأهيل المباني لتصبح ملائمة للمرضى، وتوفير الموارد اللازمة لإدارتها، في حين أن معظم الحالات مستقرة.

وذكر أنه يمكن الاستفادة من التكاليف لمعالجة الحالات الحرجة، وتوسعة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية.

وحدد المركز معايير تطبيق العزل المنزلي لمرضى «كوفيد-19»، ذوي الحالة المستقرة، ممن لا تظهر عليهم أعراض أو تكون أعراضهم بسيطة، وهي أن يكون المنزل خالياً من الأفراد الأكثر عرضة للمخاطر الصحية، بناءً على التقييم الأولي لفريق الاستجابة الطبي. وأن يكون المكان مناسباً للعزل، بحيث تتوافر فيه غرفة منفصلة مع حمام خاص.

ونبه إلى ضرورة الحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة الشخصية، خصوصاً نظافة اليدين، والممارسات السليمة عند الكحة أو العطس، ونظافة المحيط، وأهمية تقييد الحركة في المنزل.

وتطرق المركز إلى وجود ملاحظات مهمة أخرى للعزل المنزلي، هي: توافر إسعافات أولية عدة، تحتوي على جهاز قياس الحرارة، والحصول على الإرشادات والمعلومات اللازمة متضمنة رقم الخط الساخن 800342، للإبلاغ عن الأعراض أو الوصول إلى خدمات الطوارئ.

وكشف المركز عن إلزام المريض بتحميل التطبيق الذكي COVID19 DXB، لمراقبته عن بعد أثناء العزل المنزلي، وتقديم الدعم والاستشارة الطبية له، والاستجابة للحالات الطارئة.

وأعلن المركز أنه في حال عدم رغبة المريض بالعزل المنزلي، يمكن إتاحة العزل المؤسسي وفق شروط، هي: تحمل الأفراد كلفة المكوث في العزل المؤسسي، وتوفير العزل المؤسسي في المباني أو الفنادق حسب السعة المتوافرة، وتتكفل جهة العمل بتوفير العزل المؤسسي للعاملين لديها.

ولفت المركز إلى أن الحكومة ستتكفل بتكاليف العزل المؤسسي للحالات الاستثنائية، مثل الحالات الإنسانية.

مخاطر صحية

شدد مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا على ضرورة مراعاة المخاطر الصحية لـ13 نوعية وفئة من القاطنين مع المصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19)، أبرزها: أصحاب الأمراض المزمنة، ومن تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، ومرضى الكبد والسرطان، وضعاف المناعة، وأصحاب الهمم.

وقال إن أصحاب هذه الفئات ممن يستثنون من العزل المنزلي، إلا إذا ثبت استقرار أوضاعهم وملاءمة العزل المنزلي لهم، وفق التقييم الطبي.

قائمة مخالفات

أعلن مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا أن قائمة المخالفات، تتضمن فرض غرامة تبلغ قيمتها 50 ألف درهم لمخالفة قرار الاستشفاء الإلزامي، في حال رفض المصاب العلاج المقرر له، على الرغم من إخطاره بضرورة ذلك.

ويجوز للمختصين الاستعانة بالسلطة العامة لتنفيذ القرار.

كما تفرض غرامة 50 ألف درهم على عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي، حسب الإجراءات الصحية، أو الامتناع عن تنفيذها.

- في حال عدم رغبة المصاب بالعزل المنزلي، يمكن نقله إلى العزل المؤسسي على نفقته.

- معظم المصابين بـ(كوفيد-19)، إما لا تظهر عليهم الأعراض، أو تظهر أعراض بسيطة.

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