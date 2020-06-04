غرفة آمنة لفحص نزلاء «العقابية» من «كورونا» في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

استحدثت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة عجمان غرفة لفحص نزلاء المؤسسة من فيروس كورونا بشكل آمن، ضمن إطار دعم التدابير الصحية والوقائية للحد من انتشار الفيروس، وحفاظاً على سلامة الموظفين والنزلاء، خصوصاً الطاقم الطبي في المؤسسة.

وقال مدير إدارة المؤسسة، العميد مبارك خلفان الرزي، إن فكرة الغرفة تتضمن حواجز زجاجية بين الطبيب الفاحص والنزيل تضمن التباعد والحماية بينهما وعدم اختلاط الأنفاس، وتم تزويد هذه الغرف بأكمام طبية خاصة عازلة بشكل متقن تمكن الطبيب من إجراء الفحص اللازم، وأخذ العينة المطلوبة دون ملامسة مباشرة مع النزيل، وقد تم توفير هذه الغرف في عنابر الرجال والنساء في المؤسسة.

وأضاف أن استحداث غرفة الفحص الآمنة جاء حرصاً من قائد عام شرطة عجمان على تعزيز إجراءات الوقاية للحفاظ على سلامة الموظفين، خصوصاً الطاقم الطبي المشرف على فحص النزلاء أثناء أخذ عينات الفحص، والحيلولة دون انتقال الفيروس من خلال تجنب الملامسة المباشرة.

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