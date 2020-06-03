الصحة تجري 41,762 فحصا وتسجل 571 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: متابعة موقع الاماارت اليوم

عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن مستجدات الوضع الصحي والحالات المرتبطة بمرض كوفيد19.

وأعلنت د.أمنة الضحاك أنه تم إجراء 41,762 فحص ساهمت بالكشف عن 571 إصابة جديدة بفيروس كوفيد19 ليصل إجمالي الإصابات 36,359 إصابة وتسجيل حالة وفاة .

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