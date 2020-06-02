«صحة دبي» تؤسس جناحاً طبياً للعزل الصحي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أضافت هيئة الصحة في دبي، أمس، جناحاً طبياً جديداً للمرافق الخاصة بحالات كورونا (كوفيد-19)، والحالات المشتبه في إصابتها، وذلك ضمن الإجراءات والخطوات الاستباقية التي تتخذها الهيئة، تحسباً لأية تطورات محتملة في ما يخص هذا الفيروس العالمي.

وتم إنشاء الجناح كمبنى مستقل بمساحة 1500 متر مربع في المنطقة القريبة من مستشفى راشد، ويضم 25 غرفة مجهزة وفق أعلى المستويات، وموزعة بين غرف العزل الصحي، وغرف العلاج، والعناية المركزة، والعيادات، وغرف المعاينة والفحص.

وقال المدير العام لهيئة الصحة في دبي، حميد محمد القطامي، خلال تفقد الجناح الجديد، إن اتخاذ خطوات استباقية سواء في عمليات الفحوص، أو تجهيز المرافق الطبية للعزل الصحي والعلاج، عزز من جهود «صحة دبي» المبذولة في مكافحة (كوفيد-19)، وأسهم في الكشف المبكر عن الفيروس، ومن ثم سرعة التعامل مع الحالات المصابة، الأمر الذي يعجل بتماثل المصابين للشفاء.

وأكد أن استراتيجية الوقاية المعتمدة تتضمن جميع السيناريوهات ومختلف الاحتمالات والتوقعات، ما يساعد الهيئة كثيراً في عملية التنبؤ، واتخاذ قرارات مناسبة، قد تتعلق بتأسيس مستشفيات ميدانية، أو تخصيص مرافق إضافية للعزل الصحي، أو غير ذلك من أمور. وقال القطامي: هناك أيضاً خطوات متقدمة اتخذتها الهيئة بالنسبة لتوفير جميع مستلزمات الرعاية الصحية العادية والفائقة التي يحتاجها مريض كورونا، كلٌّ حسب حالته، وهناك متابعة ورصد مستمر ومتواصل لكل التجارب العالمية، خصوصاً في تلك البلدان التي تفاقمت فيه أزمة كورونا، وأيضاً التي انحصرت فيها الأزمة، وهذا مفيد لنا ويدعم تصوراتنا المستقبلية.

- الهيئة وفرت جميع مستلزمات الرعاية الصحية لمرضى «كورونا»

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