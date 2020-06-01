"صحة دبي" و"التحكم والسيطرة" يقران معايير لفحص كوفيد19 في الإمارة

المصدر: وجيه السباعي - دبي:

أقرت هيئة الصحة بدبي، ومركز التحكم والسيطرة لفيروس كورونا في الإمارة، معايير لفحص فيروس كورونا المستجد، تتضمن شروط المرافق المخصصة لاختبار كوفيد19، ومعايير الاختبار نفسه، وآلية جمع العينات وتخزينها ونقلها إلى المختبرات المعتمدة، بهدف توحيد الجهود المبذولة في تشخيص المرض وتقديم أفضل الخدمات العلاجية.

وقالت هيئة الصحة في دبي، إنها ستعمل على تحديث هذه الإجراءات بشكل دوري بناءً على التغييرات في الإرشادات الوطنية والقرارات الاتحادية، ويجب على جميع المرافق الصحية ذات الصلة ضمان التقيد والامتثال لهذه المتطلبات لتجنب أي انتهاكات أو عقوبات.

وحددت الضوابط متطلبات التسجيل والموافقة، حيث تقتصر خدمات اختبار كوفيد19 على 3 أنواع من المختبرات هي "مختبرات هيئة الصحة بدبي، والمختبرات السريرية في المستشفيات التي تتعامل مع كوفيد19، والمختبرات السريرية المستقلة"، ووضعت الهيئة شرطين لموافقتها على التصريح للمختبرات بإجراء فحص كوفيد19 هما" تقديم مقترح لـ"صحة دبي" باستخدام النماذج المتوفرة، والامتثال لمتطلبات التفتيش".

وأكدت الهيئة أنها لا تقبل أي نتيجة لفحص كوفيد19 صادرة عن مختبرات غير معتمدة وستخضع تلك المختبرات لإجراءات تأديبية، ويجب أن تضمن المرافق الصحية التي تقدم خدمات لمرضى كوفيد19 وجود عقد مع المختبرات الطبية المعتمدة من هيئة الصحة بدبي في الإمارة.

وكشفت هيئة الصحة بدبي عن أنه لن يتم إرسال العينات إلى المختبرات الإكلينيكية خارج الإمارة اعتبارًا من 15 يونيو الجاري، كما يجب أن تكون المعامل أيضًا معتمدة من الهيئة، ويجب أن تحصل المنشآت على موافقة الهيئة لإرسال عينات خارج دبي.

وحددت "صحة دبي" معايير لاختبار كوفيد19، حيث لا يُطلب الاختبار إلا من قبل طبيب مرخص من الهيئة وفقًا للمبادئ التوجيهية السريرية الوطنية واستنادًا إلى معايير الاختبار ذات الأولوية، وسيتم تحديث معايير الاختبار بانتظام من قبل الهيئة ومركز التحكم والسيطرة، وبالنسبة للحالات التي يشتبه في أنها مصابة بكوفيد19، فيجب على الطبيب المعالج إعطاء تعليمات واضحة وشاملة للمرضى فيما يتعلق بالحجر الذاتي حتى يتم الإبلاغ عن النتائج.

وألزمت الهيئة الطبيب الذي يطلب الفحص بمسؤولية إبلاغ المريض بالنتيجة بمجرد تأكيدها إيجابية وإعطاء المعلومات والتوجيهات اللازمة للمريض بناءً على المبادئ التوجيهية الوطنية، مع إلزامية الامتثال لسعر الخدمة الثابت لاختبار كوفيد19 وهو 370 درهمًا (شاملاً ضريبة القيمة المضافة)، والامتناع عن إضافة أي رسوم إضافية مثل رسوم الفحص العاجل، والتسليم، والرسائل القصيرة وغيرها.

وأكدت الهيئة على أنه يجب أن تجري مختبرات الاختبارات الجزيئية، اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) لتشخيص كوفيد19، و (RT-PCR)، حيث أنها منهجية الاختبار المعتمدة للكشف عن فيروس (سارس كوف2) المسبب لمرض كوفيد19، ويجب على المختبر أخذ عينة أوو اثنتين من الحمض النووي الريبوزي (RNA) مع مراعاة مراقبة الجودة في عملية أخذ العينة.

ويجب أن يستخدم المختبر مجموعتين (RT-PCR) مختلفتين، بحيث تغطي كل مجموعة، اثنين أو أكثر من جينات ( ORF1ab/ RdRp,N,S,E)، وفي حالة اكتشاف جين واحد مع مجموعة (RT-PCR) واحدة، يجب تأكيد الاختبار بمجموعة (RT-PCR) أخرى، ويجب تفسير النتائج وفقاً للإرشادات الصادرة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وحول جمع العينات، أوصت هيئة الصحة بدبي، بإجراء اختبار تشخيصي أولي لفيروس كورونا في عينات الجهاز التنفسي العلوي والبلعوم الأنفي أو الفم البلعومي، ويتم جمع المسحات في ظروف معقمة وتوضع على الفور في أنبوب نقل معقم من 2-3 مل من وسائط النقل الفيروسي (VTM)، أما اختبار عينات الجهاز التنفسي السفلي، هو خيار للمرضى الذين يعانون من السعال الذي يصاحبه بلغم أو المرضى الذي يقبعون على أجهزة التنفس الصناعي.

وأكدت الهيئة على أخصائيي الرعاية الصحية الذين يجمعون العينات اتباع تدابير مكافحة العدوى واستخدام معدات الوقاية الشخصية الموصى بها وهي (كمامة N95، وقناع الوجه، وحماية العين، والقفازات، والثوب الواقي)، على أن يجمع أخصائيو الرعاية الصحية المرخصون المدربون فقط في بيئة طبية مناسبة مسحات كوفيد19، ولا ينبغي أن يتم جمع المسحات في المنزل أو العمل أو النُزل أو معسكرات العمل.

وشددت هيئة الصحة بدبي على ضرورة التزام المرافق الصحية المعتمدة بملء جميع تفاصيل المرضى بدقة وفي الوقت المناسب في نظام (حصانة)، وأن تضمن هذه المرافق الصحية التي تجمع المسحات من المرضى، أن نوع المسحة المستخدمة يتوافق مع أجهزة الاختبار في المختبر المعتمد الذي يجري الفحص.

وحول إجراءات تخزين العينة، أوضحت "صحة دبي" أنه يجب توفير مساحة مخصصة آمنة مع تقييد الوصول إليها، وأن تكون بالقرب من حوض غسل اليدين للتخزين الآمن لعينات المختبر، كما يتم أخذ المسحة في الأنبوب الفيروسي تحت ظروف معقمة ويتم تخزينها على الفور في درجة حرارة الثلاجة (2-8 درجة مئوية) أو تخزينها في صندوق ثلج حتى يتم تسليمها إلى مختبر الفحص في أقرب وقت ممكن، وفي حالة التأخير في نقل العينة أكثر من 24 ساعة، يجب تخزينها في الثلاجة في درجة حرارة (- 20).

وفيما يخص إجراءات نقل العينة، أكدت الهيئة على أن يتم نقل عينات كوفيد19 من خلال لوجيستيات سلسلة التبريد، ويجب جمع عينات المختبر ونقلها ومعالجتها بأمان لضمان عدم نقل خطر الإصابة إلى الأفراد المعنيين، والالتزام بنقل العينات بشكل منتظم لتجنب التأخير والتجميع، ويتم إرسال العينات خلال ساعتين من وقت الجمع باستخدام نظام التغليف المزدوج.

وشددت الهيئة على وجوب اتخاذ موظفي النقل والبريد السريع احتياطات المواد الخطرة الحيوية أثناء نقل العينات، ويتم تدريب موظفي النقل أو شركة النقل بواسطة منشأة الجمع على ممارسات المناولة الآمنة وإجراءات مكافحة العدوى، ويجب استخدام معدات الوقاية الشخصية في جميع الأوقات والتأكد من احتياطات الاتصال والقطرات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news