هيئة الصحة بدبي تؤسس جناحاً طبياً للعزل الصحي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أضافت هيئة الصحة بدبي، اليوم، جناحاً طبياً جديداً للمرافق الخاصة بحالات كورونا (كوفيد ـ 19)، والحالات المشتبه في إصابتها، وذلك ضمن الإجراءات والخطوات الاستباقية التي تتخذها الهيئة، تحسباً لأية تطورات محتملة في ما يخص هذا الفيروس العالمي.

وتم إنشاء الجناح كمبنى مستقل بمساحة 1500 متر مربع في المنطقة القريبة من مستشفى راشد، وهو يضم 25 غرفة مجهزة وفق أعلى المستويات، وهي موزعة بين غرف العزل الصحي، وغرف العلاج، والعناية المركزة، والعيادات، وغرف المعاينة والفحص.

ولدى تفقده الجناح الجديد، قال المدير العام لهيئة الصحة بدبي، حميد محمد القطامي، إن اتخاذ خطوات استباقية سواء في عمليات الفحوص، أو تجهيز المرافق الطبية للعزل الصحي والعلاج، عزز من جهود «صحة دبي» المبذولة في مكافحة «كوفيد 19»، وأسهم في الكشف المبكر عن الفيروس، ثم سرعة التعامل مع الحالات المصابة، الأمر الذي يعجل بتماثل المصابين للشفاء.

وأكد أن استراتيجية الوقاية المعتمدة، تتضمن جميع السيناريوهات ومختلف الاحتمالات والتوقعات، وهذا ما يساعد هيئة الصحة بدبي كثيراً في عملية التنبؤ، واتخاذ القرارات المناسبة، التي قد تتعلق بتأسيس مستشفيات ميدانية، أو تخصيص مرافق إضافية للعزل الصحي، أو غير ذلك من أمور.

وقال إن هناك أيضاً خطوات متقدمة اتخذتها الهيئة بالنسبة لتوفير جميع مستلزمات الرعاية الصحية العادية والفائقة التي يحتاجها مريض كورونا، كُلٌ حسب حالته، وهناك متابعة ورصد مستمر ومتواصل لكل التجارب العالمية، خصوصاً في تلك البلدان التي تفاقمت فيها أزمة كورونا، وأيضاً التي انحصرت فيها الأزمة. وهذا مفيد لنا، ويدعم تصوراتنا المستقبلية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news