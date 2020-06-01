«حمدان الطبية» تستقبل 90 مشروعاً بحثياً جديداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية عن تسلمها 90 مشروعاً بحثياً جديداً من جامعة الإمارات، جامعة الشارقة، جامعة نيويورك أبوظبي، جامعة الخليج الطبية، جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، جامعة محمد بن راشد، الجامعة الأميركية بالشارقة، الجامعة الأميركية برأس الخيمة، هيئة الصحة بدبي، وزارة الصحة، دائرة الصحة بأبوظبي، مدينة دبي الطبية، والعديد من المستشفيات الخاصة، حيث سيتم اختيار البحوث التي ستدعمها الجائزة ضمن فعاليات دورة 2019-2020.

وأكد المدير التنفيذي للجائزة، عبدالله بن سوقات، أن جائحة «كوفيد-19» أفرزت تحديات جديدة للقطاع الصحي، وضاعفت أهمية البحث العلمي لمساعدة هذا القطاع على ترتيب أولوياته وتحديث بنيته، استجابة لمتطلبات الوقاية والعلاج، من خلال الاستعانة بالعلوم الحديثة.

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