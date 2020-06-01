فحص 3000 موظف في «رأس الخيمة»

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أطلقت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، أمس، مبادرة لفحص 3000 موظف، بهدف التأكد من عدم وجود إصابات بينهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد مدير عام الدائرة، الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، تشكيل فرق عمل داخلية لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة خلال إجراء الفحوص.

ولفت إلى أن المبادرة تأتي تماشياً مع خطة العودة التدريجية إلى موقع العمل بنسبة 50% لموظفي حكومة رأس الخيمة.

كما أشار إلى تكثيف البرامج والحملات التوعوية للموظفين حول سبل السلامة والوقاية أثناء مزاولة العمل من المكاتب.

وأكد تطبيق نظام الدوام المرن في ما يتعلق بالحضور والانصراف من وإلى مقار العمل، بحيث يُقسم الموظفون إلى مجموعتين أو ثلاث، بفارق نصف ساعة بين كل مجموعة وأخرى، لتقليل فرص الاكتظاظ أثناء الدخول والانصراف.

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