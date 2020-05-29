الواجب المهني يحرم طبيباً في مستشفى العزل رؤية مولودته

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

قال طبيب الطوارئ في مستشفى العزل بمدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، الدكتور المواطن سعد مبارك العامري، لـ«الإمارات اليوم» إنه لم يشاهد أسرته منذ نحو 100 يوم، حيث يحتم عليه دوره طبيباً في طوارئ «خليفة الطبية» العناية بمرضى «كوفيد-19»، واستقبال الحالات التي تأكدت إصابتها بالفيروس، وتقييم الحالات كل على حدة، وتصنيفها حسب درجة الخطورة (بسيطة، متوسطة، بليغة)، وبناءً عليه يتم تحديد دخول المريض إلى المستشفى أو تحويله إلى أحد مراكز العزل لاستكمال العلاج هناك.

وأضاف: «أبلغتني أسرتي أن الله رزقني بمولودتي الثانية (ريمة)، وقد حال الواجب الوطني والمهني، والحرص على سلامة أسرتي، دون الذهاب لرؤيتها».

وأشار إلى أنه يقيم حالياً في الفندق الذي وفره المستشفى للأطباء والممرضين والموظفين الذين يتعاملون مع مرضى «كورونا»، بهدف تقليل اختلاطهم، قدر الإمكان مع أسرهم، مضيفا أنه يتواصل مع أسرته عبر الهاتف، سواء من خلال المكالمات، أو تبادل الفيديوهات والصور عبر تطبيقات المحادثات، ولا يوجد أي تواصل مباشر.

وتابع أن آخر مرة كان موجودا فيها بمنزله كانت قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وأضاف العامري: «على الرغم من صعوبة الأمر على نفسي، واشتياقي الدائم لأفراد أسرتي، إلا أن هذا الوضع هو الأفضل لسلامتهم إلى أن تتحسن الأمور، خصوصاً أن أفراد أسرتي هم من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وللآثار والمضاعفات الناجمة عن المرض، فوالدي ووالدتي من كبار المواطنين، وزوجتي كانت حاملاً، وابنتي (السيل) تبلغ من العمر عامين، إضافة إلى المولودة الجديدة ريمة».

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