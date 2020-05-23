«الصحة» تجري 50 ألف فحص «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراءها أكثر من 50 ألف فحص لفئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 994 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 27 ألفاً و892 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن أربع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 241 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. وأعلنت الوزارة أيضاً عن شفاء 1043 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيهم التام من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 13 ألفاً و798 حالة.

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