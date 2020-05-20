"مسعفون" تعافوا من كورونا في دبي يعودون لمواجهة الوباء

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

على الرغم من إصابتهم بكوفيد19، عاود مسعفون مواطنون ومقيمون في دبي، إلى جبهة المواجهة مع فيروس كورونا المستجد، مرة أخرى، ضاربين مثالاً يحتذى به في البطولة والإخلاص في العمل، مؤكدين استمرارهم في محاربة الوباء دون خوف أو تردد، فيما أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي بعض المسعفون لم يعودوا إلى منازلهم ورؤية ذويهم منذ بداية الجائحة حفاظاً على سلامتهم.

وقال مسعفون في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لـ" الإمارات اليوم" أنهم منذ اليوم الأول للأزمة، وهم مرابطون في خط الدفاع الأول للتعامل مع المصابين، والمشتبه في إصابتهم، لنحو 12 ساعة يومياً، على الرغم من احتمالية إصابتهم يومياً، الأمر الذي دفع بعضهم إلى حجر نفسه بعيداً عن منزله، حفاظاً على عائلته.

وأكدت المسعفون " حمدة الحمادي، حمزة أحمد، فيصل عبدالله، عباس خان، فينوس فولارينتي، إيمليانو جنداي، جريشما فارجيس"، جميعهم أصيبوا بكوفيد 19 على جبهة المواجهة خلال تأدية مهامهم الإسعافية، أن عودتهم للعمل بعد تعافيهم، تأتي رداً لجميل الإمارات عليهم، وإصراراً منهم على التصدي للفيروس حتى انتهاءه بشكل تام.

ولفتوا إلى أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وفرت لهم كافة احتياجاتهم من الملابس الواقية، والمعدات الطبية اللازمة لحمياتهم، ووفرت لهم كافة سبل الدعم خلال فترة إصابتهم، حتى تعافوا بشكل كامل.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي أن المؤسسة أن هؤلاء المسعفون أعطوا نموذجاً يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل، ووصفهم بأبطال المواجهة على خط الدفاع الأول.

وذكر أن نسبة الإصابة بين المسعفين تبلغ أقل من 1%، من إجمالي الموظفين، ووفرت لهم المؤسسة كافة سبل الوقاية والحماية لكادرها الإسعافي وموظفيها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حينما وجه بضرورة حماية الموظفين.

وذكر أن المؤسسة وفرت كافة المستلزمات الوقائية لحماية المسعفين خلال فترة أداء عملهم، وخلال تواجدهم في السكن الخاص بهم أيضاَ، حيث وفرت الكاميرات الحرارية وبوابات التعقيم، إضافة إلى برامج تدريبية مكثفة لحماية أنفسهم، كذلك الكاميرات الحرارية، وإخضاعهم للفحص الدوري لكوفيد 19.

وأكد أن المؤسسة تنفذ برامج لدعم الروح المعنوية للمسعفين، من خلال تنفيذ زيارات مستمرة لسكنهم، وتناول الطعام معهم، بهدف دعمهم في مهمتهم وواجبهم الشاق.

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