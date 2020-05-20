"اسعاف دبي" تبتكر بوابة تعقيم وغرفة فحص لمواجهة "كورونا"

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي أن المؤسسة استعانت بإحدى الشركات المتخصصة في صناعة معدات مكافحة الحريق، في تطوير وتنفيذ ابتكاراتها الخاصة بمواجهة مرض كوفيد19، أبرزها بوابة التعقيم الذاتي، وغرفة الفحص المتنقلة .

وقال الدراي لـ" الإمارات اليوم" أن المؤسسة تعكف منذ اليوم الأول للأزمة على تفعيل دورها الابتكاري، من خلال التوصل إلى ابتكار أجهزة ووسائل مختلفة للتصدي لانتشار مرض كوفيد19، ومن ثم تم إسناد المهمة إلى إحدى الشركات المتخصصة في صناعة معدات مكافحة الحرائق، بعد إعطائها الفكرة والتصميم الخاص بكل مشروع.

من جهته قال رئيس مجلس الإدارة في شركة سيفكو جلوبال بدبي، هادي أحمد الخطيب، الشركة نجحت في تحويل كافة ابتكارات "إسعاف دبي" إلى وسائل وأجهزة عالية الكفاءة، حيث تم تصنيع نحو 20 بوابة تعقيم ذاتي، تستخدم لمنع انتشار الفيروس عبر الملابس، بكلفة تتراوح بين 17 ألف إلى 24 ألف درهم للبوابة الواحدة حسب حجمها.

وتابع" نجحت الشركة أيضاَ في تنفيذ ابتكار غرفة الفحص المتنقلة، التي صممتها " إسعاف دبي" وعملت على تجهيزها بكافة المعدات والأجهزة التي يحتاجها الكادر الطبي".

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