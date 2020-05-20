"صحة دبي" 24 ساعة حداً أقصى للمستشفيات الخاصة لتسليم الملفات الطبية إلى قسم الشكاوى

المصدر: وجيه السباعي –دبي:

طالبت هيئة الصحة في دبي، جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها، بضرورة تسليم الملفات الطبية المطلوبة من قبل قسم الشكاوى الطبية بقطاع التنظيم خلال 24 ساعة من وقت الطلب لغرض التدقيق أو النظر في الشكاوى الطبية المقدمة من قبل المتعاملين أو الجهات المختصة.

وحددت الهيئة، الوسائل التي يمكن إرسال الملف الطبي من خلالها، وتتضمن نسخ الملف الطبي بالكامل والوثائق المطلوبة في قرص مدمج وتسليمه لمكتب الشكاوى الطبية بقطاع التنظيم الصحي، أو إرسال الملف على البريد الإلكتروني المحدد.

وأشارت الهيئة، إلى أن هذا الاجراء يأتي تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لهيئة الصحة بدبي والالتزام بتعزيز الخدمات الصحية ضمان امتثال المنشآت الصحية لأفضل المعايير العالمية لضمان تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية بما يخدم المرضى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news