هيئة الصحة في دبي تحذر من هذه السلوكيات في عيد الفطر

المصدر: محمد فودة-دبي

حذر المدير العام لهيئة الصحة في دبي حميد القطامي من عواقب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر، لافتاً إلى أن من الصعب بالتأكيد على الأسر عدم الاجتماع خلال هذه المناسبة العزيزة على قلوبهم، لكن هناك أولويات يجب مراعاتها حفاظاً على سلامة الجميع.

وأضاف خلال جلسة رمضانية افتراضية تحت عنوان " كورونا - ما بين اليوم وغداً"أن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات بينهم مؤكداً أنه يتم تقييم الإجراءات المتعلقة بالتخفيف الجزئي دورياً، وبناء على النتائج سوف تتخذ قرارات أخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news