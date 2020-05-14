التحكم والسيطرة في دبي يحدد قواعد ملزمة لأصحاب العمل لحماية صحة الموظفين

المصدر: وجيه السباعي-دبي

حدد مركز التحكم والسيطرة في دبي ثلاثة قواعد أساسية لأصحاب العمل للحفاظ على صحة موظفيهم من (كوفيد-19)، ارتكزت على «تقييم المخاطر، تقليل المخاطر المرتبطة بـ(كوفيد-19)، العناية بالموظفين والزائرين المشتبه بإصابتهم بالفيروس».

وتفصيلاً، أكد المركز على ضرورة تقييم أصحاب العمل للمخاطر المتعلقة بفيروس (كوفيد-19)، من خلال الحصول على معلومات محدثة من المصادر الحكومية المعتمدة، و تقييم عوامل الخطر للموظفين خصوصا كبار السن (فوق الخمسين)، والحالات الطبية المزمنة، والعمل على عزلهم في مكان السكن، وفي مناوبات العمل.

وعلى أصحاب العمل إجراء توصيف واضح لمهام ومعدات وإجراءات العمل، و تحديد وتعريف تدابير السلامة ومعايير النظافة، كذلك تعريف إصابات العمل والأمراض المهنية المتعلقة بمكان العمل، وتحديد الموظفين المعرضين للخطر مع توضيح أنواع المخاطر، وأماكن، وكيفية وإمكانية الإصابة بها.

وشدد المركز على ضرورة تركيز أصحاب العمل على محور تقليل المخاطر، من خلال التأكيد على التباعد الجسدي بين الموظفين، خصوصاً عند استخدام وسائل النقل وفي مكان السكن، والفصل بين الموظفين الذين يمكنهم القيام بأداء مهامهم بمفردهم، تقليل الاتصال بينهم من خلال العمل بجدول المناوبات بالتعاقب، و تحديد ترتيبات جلوس واضحة للموظفين في المكاتب بمسافة لا تقل عن 2 متر، كذلك تحديد أوقات الاستراحة والوجبات للموظفين مع تقليل عدد الأشخاص الذين يتشاركون في نفس المكان وقت الاستراحة، مع ضرورة نشر قواعد عملية، بحيث يكون توزيع فرق العمل بالتعاقب في مبنى العمل لأداء المهام خلال الفترة الزمنية المحددة، وإبقاء فرق العمل منفصلة عن بعضها البعض وبأعداد قليلة قدر الإمكان، وتفادي الازدحام في المباني من خلال تنظيم حركة الدخول والخروج لمواقع العمل.

وحسب إرشادات مركز التحكم والسيطرة، فإن «على أصحاب العمل ضمان معايير النظافة من خلال توفير المطهرات ومستلزمات التنظيف الموصى بها، وتوفير الأقنعة والقفازات، مع الحرص على التغيير المستمر لها لضمان فاعليتها في الحماية، خصوصاً في حالات التلف أو التلوث، و حث الموظفين على عدم استخدام هواتف مكاتب زملائهم في العمل أو المشاركة في أدوات ومعدات العمل، وضمان التعقيم السليم لمصادر التهوية ووحدات التكييف في أماكن العمل والاستراحات مع ضمان نظام تهوية جيد في بيئة العمل، وتركيب فلاتر هواء عالية الكفاءة، وتنفيذ حملات توعية حول إجراءات النظافة، بما في ذلك محادثات وعروض تثقيفية وتعليمية منتظمة للموظفين في مجموعات وبمختلف اللغات كيفية تطهير الأدوات والأسطح المستخدمة بشكل متكرر قدر الإمكان،استخدام أغطية /أقنعة الوجه في الأماكن العامة، وخاصة عند استخدام وسائل النقل الجماعي».

ووجه المركز أصحاب العمل إلى اتباع إجراءات عدة لإدارة الحالات المشتبه بإصابتها بـ(كوفيد-19)، تمثلت في ضرورة إجراء مسح حراري في بداية كل مناوبة عمل وذلك قبل نقل الموظفين من وإلى مكان العمل، وفحص الأعراض شاملة مثل الحمى، أعراض الجهاز التنفسي مثل السعال، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، صداع الرأس، ضيق في التنفس، آلام الجسم العضلات، فقدان الشم والتذوق، الإعياء، الإسهال والغثيان.

ويجب على أصحاب العمل أيضاَ عزل الحالة المشتبه بها على الفور في غرفة خاصة محددة مسبقاً، مع التأكد من ارتداء القناع الواقي، و إبلاغ جهة الاتصال الموحدة في مكان العمل لاتخاذ الخطوات اللازمة، كما يمكن لجهة الاتصال الموحدة في مكان العمل التنسيق لإجراء تقييم أولي للحالة لتقييم مستوى الخطورة تحضيرا لإخطار الخط الساخن للحكومة، مع أهمية ضمان تدريب الفريق المعني على جمع وتوثيق المعلومات اللازمة لرفع التقارير والإبلاغ وتقييد عدد الموظفين المسموح لهم بالدخول إلى منطقة العزل.

وشدد المركز على ضرورة قيام نقطة الاتصال الموحدة بالاتصال بالخط الساخن لهيئة الصحة بدبي على الرقم 800342 للإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها، بحيث يجري موظف الخط الساخن الفرز الأولي الهاتفي للحالة لتحديد مدى الخطورة من خلال المعلومات التي تقدمها جهة الاتصال، وتحديد موعد لإجراء اختبار PCR في موقع مناسب لجهة الاتصال، و الإجابة عن الاستفسارات العامة وتوفير الإرشادات الأولية، و التحويل للفريق المعني ضمن مركز الاستجابة الصحي إن تطلب.

وشدد على ضرورة التعامل مع الموظف المشتبه بإصابته بالفيروس بناء على القواعد الإرشادية الصحية الحكومية الصادرة بهذا الشأن، يجب على الشركة، وفقا لحجمها وعدد الموظفين لديها، أن تقوم بتوفير مقر ملائم للعزل والحجر الصحي، وذلك وفقا للإرشادات والمعايير المعتمدة لذلك، وفي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية للحالة المشتبه بإصابتها بالفيروس، سيقوم الفريق المختص من الحكومة بالتنسيق مع المعنيين من جهة العمل، لإجراء التقصي للتعرف على كافة الموظفين المخالطين الذين كانوا على اتصال وثيق ومباشر بالحالة المصابة، كما يجب وضع جميع الموظفين المخالطين في منطقة الحجر الصحي بعيداً عن الموظفين الآخرين ومراقبتهم بانتظام لمدة 14 يوماً، في حالة ظهور الأعراض على الأشخاص المخالطين خلال فترة الحجر الصحي التي تبلغ 14 يوماً، يجب على صاحب العمل الاتصال بالخط الساخن لهيئة الصحة بدبي على الرقم 800342 للتنسيق لحجز موعد لإجراء اختبار PCR، مع عزل الحالة إلى حين ظهور نتائج الاختبار، بعد عزل الحالة المشتبه بها، يجب تطهير غرفة العزل بشكل شامل واتخاذ التدابير الاحترازية، ويجب التعقيم بشكل دائم لأماكن عمل وسكن الموظفين.

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