رادارات أبوظبي ترصد غير الملتزمين بالبقاء في المنزل أثناء التعقيم

المصدر: أحمد عابد- أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل أجهزة الرادار والأنظمة الذكية، وتحرير المخالفات غيابياً عبر الدوريات في مناطق الإمارة كافة، لغير الملتزمين بالبقاء في المنزل أثناء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني (من الـ10 مساءً حتى السادسة صباحاً من اليوم التالي).

ودعت إلى الالتزام بالبقاء في المنزل خلال فترة التعقيم، وعدم الخروج إلا للضرورة الصحية، مع الحفاظ على الاحتياطات الوقائية، التي تشمل التباعد المكاني، وارتداء الكمامات.

وبحسب القرار، يتم مخالفة الخروج من المنزل من دون ضرورة، بغرامة قدرها 2000 درهم.

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