راشد بن حميد: الدولة قدمت نموذجاً دبلوماسياً مميزاً في التعامل مع «كورونا»

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن «الإمارات قدمت نموذجاً دبلوماسياً مميزاً في التعامل مع جائحة كورونا، فوسط كل المعاناة التي يشهدها العالم اليوم تبرز نماذج مشرقة تسطرها قيادة حكيمة سارت على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورفعت شعار الجميع لأجل الجميع».

راشد بن حميد: - «الكوادر الوطنية جنودنا المخلصون، وخط دفاعنا المتين».

وأعرب، خلال مجلس الشيخ راشد بن حميد النعيمي الرمضاني الافتراضي الذي حمل عنوان «الدبلوماسية الإماراتية في الأزمات العالمية»، عن فخره بالكوادر الوطنية ورجال الوطن المخلصين وأعضاء السلك الدبلوماسي «الذين أثبتوا أنهم على قدر الثقة والمسؤولية، فهم جنودنا المخلصون وخط دفاعنا المتين».

وتابع أن «دولتنا الرائدة استطاعت إيجاد سبل حياة فعالة خلال جائحة كورونا العالمية، كما وظفت قدراتها لإيجاد بيئة مثالية لكل مواطن ومقيم».

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن التنبؤ المبكر بخطورة الجائحة أسهم بشكل كبير في إدارة الأزمة بشكل فعال.

وقال: «رفعنا منذ البداية شعار (المواطن أولاً وأخيراً)، ووضعنا خطة أزمات محكمة تقتضي إجلاء المواطنين في أسرع وقت»، لافتاً إلى تنفيذ 136 عملية إجلاء بالطائرات.

أنور قرقاش: - «لم نفرض على أحد مغادرة الدولة، ومنحنا الرعايا الأجانب فرصة الاختيار». أحمد البنا: - «3500 إماراتي في الهند، تمكنا من إقناعهم بالعودة إلى الدولة». عمر الشامسي: - «سفارتنا في إيطاليا تواصلت مع 27 طالباً و10 أسر إماراتية، ورتبت عودتهم».

وتابع أن «دولتنا لم تفرض المغادرة على الرعايا الأجانب، بل منحتهم فرصة الاختيار، فنحن نؤمن أن الأزمة ستمضي ولكن مقياس التعامل هو الذي سيبقى».

وقال قرقاش إن «الأزمة متشعبة التداعيات، وتقتضي منا تطبيق منهجنا الإنساني مع الجميع، ولذلك قدمنا المساعدات على اختلاف أنواعها، ونجح استعدادنا المبكر للأزمة في صناعة المستلزمات الطبية التي صدرناها للعالم»، مبيناً أن «الدولة قدمت 340 طن مساعدات لـ37 دولة حول العالم، إضافة إلى توفير مساعدات مالية بقيمة 7 ملايين دولار لدول تشهد نزاعات».

وتحدث سفير الإمارات لدى جمهورية الهند، الدكتور أحمد عبدالرحمن البنا، عن تجربة الدولة في التعامل مع مواطنيها الموجودين في الهند، حيث «تعاونت سفارة الدولة مع الهيئة الوطنية للأزمات والكوارث وإدارة العمليات في وزارة الداخلية لوضع خطة محكمة لإجلاء المواطنين، فحصرت اللجنة عددهم، البالغ 3500 مواطن، وتمكنت خلال 24 ساعة من التواصل المباشر معهم، وإقناعهم بالعودة إلى الدولة، ثم تتابعت عملية الإخلاء خلال شهر أبريل المنصرم». بدوره، أكد سفير الإمارات لدى إيطاليا، عمر عبيد الحصان الشامسي، أن السفارة تواصلت مع 27 طالباً و10 أسر إماراتية وأقنعتهم بالعودة، موضحاً أنهم لمسوا القرارات الحكيمة للدولة.

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