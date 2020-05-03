6 وسائل توعية بـ «كورونا» للعمال في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكد رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، سالم يوسف القصير، أن الهيئة اتبعت ست وسائل، بالتعاون مع الجهات المعنية، لنشر التوعية الصحية لفئة العمالة بالشارقة، للحد من انتشار فيروس كورونا، اشتملت على إرسال رسائل نصية بإرشادات الوقاية من الفيروس، موجهة لهواتف العمال، وتخصيص قنوات تواصل لهم مع الهيئة، وإعداد المنشورات والفيديوهات التوعوية الإلكترونية بلغات عدة، وتوزيعها على الشركات والمؤسسات العاملة بالإمارة، وإعداد استبيان للشركات حول التوعية والإرشاد للوقاية من الفيروس تقيس مدى الاستجابة للإجراءات الوقائية، وتعليق منشورات إرشادية تتضمن المواقع الإلكترونية لهيئة الأزمات والطوارئ وأرقام وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مداخل ومخارج سكنات العمال، وتعقيم مداخل المناطق العمالية والسكنية الخاصة بهم.

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