557 إصابة جديدة بـ «كورونا» و6 وفيات

المصدر: أبوظبي ■وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 26 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وقالت إن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص أسهما في الكشف عن 557 حالة إصابة جديدة بالفيروس، من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 13 ألفاً و38 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن ست حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خصوصاً أنهم كانوا يعانون أمراضاً مزمنة.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 111 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 114 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 2543.

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مصاباً بالفيروس من جنسيات مختلفة تعافوا من أعراض المرض.

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